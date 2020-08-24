Defne Angın ve Selin Dumlugöl'den Olsun

Sözleri Defne Angın'a, müziği Selin Dumlugöl'e ait olan Olsun şarkısının düzenlemesi Mehmet Bekalp imzası taşıyor. Klip yönetmenliğini Kadir Arıcı'nın üstlendiği projenin fotoğrafları ise Berk Mimaroğlu objektifinden çıktı.

Kendi orijinal müzikleri dışında cover şarkılar ile de yıllardır canlı performans yapan ikili, elektronik müzik ağırlıklı olan şarkılarını zengin coğrafi müzik kültürümüz ve enstrümanları ile birleştirerek ortaya etnik tınılı Synthpop şarkılar çıkarıyor.

Zaman zaman kendilerinden beklenmedik tarzlarda müzik denemeleri yapacağının da sinyalini veren ikili, sınırların ötesinde kendilerine özgü sound'u yaratacak adımlar atmaya hazırlanıyor...

Manitas'ın ilk şarkısı Olsun, Wonder Wheel Live etiketiyle 21 Ağustos tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı!