Demirayak'ın yeni albümü Freeze yayımlandı

Üçüncü albümü “Freeze” hakkında; “Dünyamızı, yaşadığımız gezegeni özellikle son yıllarda anormal sinyaller vermesine rağmen, insanlık olarak hor kullanmaya her gün daha da kirletmeye devam ediyoruz. Biricik dünyamızı küp buz içinde dondurarak, albümün adını Freeze koymamın en büyük sebebi büyük bir umut. Belki çok uzun yıllar sonra bizlerden daha ileri bir medeniyet gelir, küp buz şeklinde dondurularak beklemeye alınan yaşamı eritir ve dünyamıza bizlerden çok daha iyi bakar” dedi.

Freeze albümünün açılış parçası olan “Ice Drop”un İskender Paydaş remiksi, To Be Or Not To Be albümünde yer alan “Escape From Earth” ve “Back To Ice” parçalarının Erol Temizel remiksi de albümde yer alan diğer parçalar.



Şükrü Demirayak Hakkında

Şükrü Demirayak'ın müziğe olan tutkusu 11 yaşında satın aldığı ilk plağı ile başladı. Bu tutku yıllar içinde, pop jazz'dan rock'a, new age'den funk müziğe kadar her dalda, benzersiz bir müzik arşivinin oluşmasına ve müzik üretmesine kadar gitti. 1985 yılından itibaren kendi kurduğu, profesyonel müzik stüdyosunda çalışmalarına hız veren Demirayak, ilk bestesine 1986 yılında imza attı.

Demirayak'ın müzisyen kimliğinin yanı sıra bir diğer önemli özelliği de koleksiyonerlik.

Arşivinde pop jazz müzikten rock'a, new age'den funk müziğe kadar dünyanın her yerinden 50 binin üzerinde CD, plak ve kaset bulunan Şükrü Demirayak’ın arşivinde Limited Edition altın müzik player, dünyanın ilk CD çaları, dünyanın ilk kayıt edilmiş müzik çaları, Edison’un icadı Phonograph ve Pink Floyd’un Dark Side Of The Moon albümünde kullanılan klavyesi çalışır durumda yer alıyor.

1910 – 1950 yılları arası kullanılan art deco mikrofonlar, tüm dünyadan toplanmış binlerce müzik aleti, Pink Floyd’dan, Deep Purple’a, Michael Jackson'dan Marilyn Monroe'ye, Bill Clinton'dan George Washington'a, Thomas Edison’dan Einstein’a, Jean Michel Jarre’dan Steve Jobs’a, Ferdinand Porsche’den, Henry Ford’a yüzlerce çerçeveli ıslak imza da koleksiyonu arasında. Koleksiyonunun en değerli parçalarından bir diğeri ise Times Dergisi'nin kapağında Atatürk'ün bulunduğu sayının orijinali.