Caner Akın’ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti. Temsil, 15 Mart ve 12 Nisan’da tekrar sanatseverler ile buluşacak.

DenizBank’ın, çocukları opera sanatıyla tanıştırmak ve sanat yolculuklarının en başında cesaretlendirmek üzere hayata geçirdiği ‘DenizBank Çocuk Operası’nın ikinci eseri ‘Wolfie Harikalar Operasında’, 16 Şubat’taki ilk gösterimiyle sanatseverlerle buluştu.

Wolfie’nin sihirli ve sürprizlerle dolu dünyası, opera sanatını Türkçe aryalar eşliğinde en eğlenceli hali ile izleyicilere sunuyor; sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekecek kurgu ile sahneleniyor. Rejisörlüğünü Caner Akın’ın, yönetimini besteci ve şef Murat Cem Orhan’ın, yapımını allaturca’nın üstlendiği, çocuk korosunu ise şef Güneş Kaya’nın çalıştırdığı eser, 15 Mart ve 12 Nisan’da Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın şöyle konuştu; “DenizBank Çocuk Operası, gerek sanatsal çizgisinin yüksek kalitesi, gerekse bu alanda örnek teşkil etmesi bakımından ülkemizde sanatın dünya standartlarına ulaşması için ciddi yatırımlar yapıyor. Çocuklara sahne deneyimi kazandırırken, yetişkin bir opera eserindeki gibi büyük bir ciddiyetle yürüttüğümüz çalışmalar ile bu alandaki diğer projelere de ilham kaynağı oluyoruz. DenizBank'ın desteği ile çocuklara sanatı ve özellikle de operayı en güzel örnekleriyle sunmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Değerli katkıları sebebiyle DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ekibine içten teşekkürlerimizi sunuyorum”.

Eğlenceli ve sürükleyici bir hikaye: ‘Wolfie Harikalar Operasında’

Wolfie Harikalar Operasında, zamanı olmayan bir mekâna düşen Yönetmen’in, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alıyor. Operayı tanımaya çalışan Yönetmen’in, yardımcısı Suzi ile birlikte yaptığı seçmeler sırasında, Mozart’ın küçüklüğü Wolfie’yi görmesi ile macera başlıyor. Yönetmen, Wolfie’den operayı öğretmesi için yardım isterken, Kedi Kız’ın oyunları ile başa çıkmaya çalışıyor. Juliet, Carmen, Mantua Dükü ve Escamillo gibi en tanınan opera karakterlerinin Harikalar Operasında karşılaşmasıyla birlikte eğlenceli ve karnaval havasında geçen bir hikâye izleyicilerin beğenisine sunuluyor.