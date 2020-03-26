DG Dünya Piyano Günü'nü online kutlayacak

28 Mart Dünya Piyano Günü, corona virüs salgını nedeniyle pek çok sanatsal etkinlikte olduğu gibi online platforma taşınıyor. Dünyanın önde gelen plak şirketlerinden Deutsche Grammophon bu özel günde müzikseverlere ziyafet yaşatacak bir sürpriz yaptı.

28 Mart Dünya Piyano Günü kapsamında cumartesi günü boyunca Deutsche Grammophon Youtube kanalı ve Facebook hesabından piyano performansları yayınlanacak.

Maria João Pires, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Jan Lisiecki, Joep Beving, Simon Ghraichy, Kit Armstrong ve Daniil Trifonov gibi dünyaca ünlü piyanistlerin performansları müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak olan performanslarda her sanatçı ortalama 20 dakika ile yarım saat arasında bir süre boyunca resital sahneleyecek.