18.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Diana rolü Elizabeth Debicki’ye
Bu yıl Christopher Nolan’ın “Tenet”iyle ile sinemalara konuk olacak Elizabeth Debicki, “The Crown” dizisinin son iki sezonunda Prenses Diana’yı canlandıracak.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına odaklanan ve geçen yıl üçüncü sezonu izleyiciyle buluşan “The Crown”un dördüncü sezonunun süren hazırlıkları kapsamınad açıklanan haberde, dizinin yayın tarihinin koronavirüs salgını nedeniyle netleştirilemediği bilgisi paylaşıldı. Depicki, aralarında “The Man from U.N.C.L.E.”, “Macbeth”, “Everest”in de olduğu filmler “The Night Manager” dizisiyle dikkati çekti.