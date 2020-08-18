Diana rolü Elizabeth Debicki’ye

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına odaklanan ve geçen yıl üçüncü sezonu izleyiciyle buluşan “The Crown”un dördüncü sezonunun süren hazırlıkları kapsamınad açıklanan haberde, dizinin yayın tarihinin koronavirüs salgını nedeniyle netleştirilemediği bilgisi paylaşıldı. Depicki, aralarında “The Man from U.N.C.L.E.”, “Macbeth”, “Everest”in de olduğu filmler “The Night Manager” dizisiyle dikkati çekti.