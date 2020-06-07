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07.06.2020 - 19:37 |

Digital pazarlamanın ilk romanı “Mecburdum” raflarda!

"Sosyal Medya Uzmanlığı" ve "Dijital Pazarlama" konulu ilk roman niteliğindeki "Mecburdum" kitapyurdu.com Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından okurlara sunuldu.

Digital pazarlamanın ilk romanı “Mecburdum” raflarda!

Sosyal medya uzmanı ve yazar Serdar Bağtır’ın ilk romanı olan “Mecburdum” iki sosyal medya uzmanının hayatları pahasına günümüz dijital pazarlama tekniklerini öğrenmek zorunda kalmalarını konu alıyor. Roman, sosyal medya uzmanlığı ve dijital pazarlamayı meslek olarak seçmek isteyenlerin de mutlaka okuması gereken bir roman niteliğinde.

“Hedef kitleyi tanımayı, okumayı, izlemeyi ve anlamayı daha da geliştireceğiz. Onları onlardan daha iyi anlayacağız, böylece ne istediklerini değil, ne isteyeceklerini bileceğiz”

Günümüz sosyal medya mecraları arasında kaybolmaya başlayan ilk neslin yaşadıklarını da anlatan “Mecburdum” bu sayede sosyal medyanın kısa tarihine de ışık tutuyor.

Digital pazarlamanın ilk romanı “Mecburdum” raflarda

https://www.kitapyurdu.com/kitap/mecburdum/542110.html

SERDAR BAĞTIR HAKKINDA:

1979’da İstanbul’da doğdu. 2002 yılında ilk web sitesini yaparak başladığı dijital yolculuğuna Sosyal Medya Uzmanı ve Danışmanı olarak devam etti. Özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar Dijital Medya Uzmanlığı Eğitmenliği yaptı. Halen kurumsal bir şirkette Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalışmakta. Evli ve iki çocuk babası.

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