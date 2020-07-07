Dilan Çiçek Deniz'in yeni dizisinden ilk kareler

Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi dikkat çeken konusu ile izleyenlerin hafızasında ayrı bir tat bırakacak!

Bugüne kadar alışılagelmiş dizi senaryolarından farklı olarak, bambaşka bir hikaye ile gündeme damga vuracak olan ‘Yarım Kalan Aşklar’, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.