Disney, Blue Sky Stüdyosu’nu kapatıyor

Geçen yıl hem film üretimi hem de tema parklarının kapanması gibi nedenlerle finansal olarak zor bir yıl geçiren Disney’in bu kararında pandeminin etkisi olduğu düşünülüyor. Disney, “Ice Age” karakterleri gibi Blue Sky’ın da kütüphanesini koruyacak, ancak 2022 başı için hazırlanan “Nimona”nın yapımını durdurdu. Blue Sky en son 2019 Aralık’ında gösterime giren “Spies in Disguise” adlı filme imza atmış, film dünyada 171 milyon dolar hasılatla bekleneni vermemişti. Blue Sky, Disney bünyesinde yer alan üç animasyon stüdyosundan biriydi.