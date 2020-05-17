Diziler özel bölümle karantina altında!

Salgında alınan önlemler kapsamında dünyadaki ve Türkiye’deki pek çok dizi setleri yaklaşık iki aydan fazla bir süredir kapalı. Bu yüzden de yeni sezonunun gelmesi beklenen birçok dizinin yayın tarihi de ileri bir döneme alındı. Setleri durdurulan bazı diziler ise salgın tehditi ortadan kaldığı zaman bu açığı özel bölümler çekerek gidermeye çalışacak. Bu arada kimi popüler diziler de telefonlarla ya da amatör kameralarla çekiliyor ve seyirciyle buluşuyor. İşte bu dizilerden bazıları...

‘Supernatural’

Yönetmenliğini Eric Kripke’nin yaptığı ve başrollerinde Jared Padalecki ile Jensen Ackles’ın yer aldığı “Supernatural”, bu yıl 15’inci sezonuyla birlikte ekranlara veda edecekti. Ancak salgın, Dean ve Sam Winchester kardeşlerin yaşanacak son doğaüstü maceralarının izleyiciyle buluşmasını engelledi. Normalde 20 bölüm olarak planlanan final sezonunun 18 bölümü salgından önce çekilmişti. Ancak karantina sürecinden dolayı görsel efekt ve ses departmanı çalışmadığı için bu bölümler teknik açıdan tamamlanamadı. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği konusunda ise henüz bir tarih verilmedi.

‘Friends Reunion Show’

Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew PerryveDavid Schwimmer’ın yer aldığı 90’ların sevilen sitcom dizilerinden biri olan “Friends”in özel bölümünün çekimlerine mart ayında başlanması bekleniyordu. Ancak ekibin yıllar sonra yeniden bir araya geleceği özel bölümün çekimleri salgın nedeniyle ertelendi. Variety’de yer alan habere göre Warner Media Entertaintment Başkanı Bob Greenblatt, gerekli şartların sağlanması halinde bu bölümün çekimlerine yazın sonunda başlanacağını açıkladı. Greenblatt, karantina sürecinin daha fazla uzaması halinde ise bu özel bölümün dijital ortamda gerçekleştirilme ihtimali olduğunu da belirtti.

‘Parks and Recreaiton’

2015 yılında son bölümü yayınlanan “Parks and Recreation” dizinin ekibi önceki günlerde Amerika’da koronavirüs ile ilgili bir hayır kurumuna yardım etmek için görüntülü konuşma platformu üzerinden bir araya geldi ve bir bölüm çekti. Deadline’da yer alan habere göre dizinin gösterildiği kanal NBC, Zoom uygulaması üzerinden yapılan özel bölümün 3.67 milyon izleyiciye ulaştığını ve kuruluş için 2.8 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. Dizinin yaratıcılarından Michael Schur ise ekibe tripotlar gönderdiklerini ancak kendi saçlarını ve makyajlarını kendilerinin yaptığını söyledi.

‘Law & Order: SVU’

Başrollerini Mariska Hargitay, Ice-T ile Peter Scanavino’nun paylaştığı ve cinsel suçları araştıran bir ekibi konu alan “Law&Order:SVU”, salgından dolayı mart ayında 20’inci bölümüyle final yaptı. Dizinin yönetmenlerinden Warren Leight, Twitter’dan yaptığı açıklamada bu sezonu 24 bölüm çekmeyi planladıklarını ancak virüsten dolayı 20’inci bölümü final olarak yaptıklarını belirtti.

‘The Handmaid’s Tale’

Margaret Atwood’un “Damızlık Kızın Öyküsü” kitabından aynı adla uyarlanan dizinin 4’üncü sezonun yayınlanma tarihi, 2020’nin sonbaharı olarak açıklanmıştı. Ancak salgın dolayısıyla dizinin çekimlerine ara verildi ve henüz hangi tarihte yayınlanacağına dair kesin bir açıklama da yapılmadı. Indiewire’da yer alan habere göre dizinin yaratıcısı Bruce Miller, sadece 4’üncü sezonun toplam 10 bölümden oluşacağını belirtti. Miller, bu kararın tamamen yaratıcı nedenlerle verildiğini de ekledi.