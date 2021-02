Beyza Yazgan’ın yeni albümü “To Anatolia: Selections from Turkish Five”, Amerikalı plak şirketi Bridge Records tarafından yayımlandı. Yazgan, Tumudevrim yapan TuBeşleri’ne ait eserleri yeniden yorumladı.

Yeni albu“To Anatolia: Selections from Turkish Five” (Anadolu’ya: TuBeşleri’nden Seçkiler) bu ay yayınlandı. Nasıl bir çalışma bu?

Besteler, TuBeşleri adıyla anılan Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses ve Ferid Alnar’a ait. Produuve iç kitabındaki illuçizdiğim albukayıtları, salgın haberleri henuyeni yayılırken 2020 Şubat ayında Brooklyn’de bir stukaydedildi. Mixing ve mastering’i Wei Wang tarafından yapıldı. İki eser için klipler de eşim Zac James Nicholson’ın yönetmenliğinde çekildi. Super 16 mm. film kamerayla çekilmiş olmaları nedeniyle guklasik muklipleri arasında özel bir yere sahip olacaklarını du

Neden özellikle bu beş besteciye odaklandınız?

Albubu beşlinin en sevdiğim parçalarına yer vererek, onların birbirinden farklı karakterlerini ve ifade gubir araya getiren, homojen, akustik bir Anadolu hikayesi yaratmak istedim. Albuismi, açılış parçası olan Adnan Saygun’un “Anadolu’dan” adlı suşekillendi. Amerika’ya yerleşmemin ardından deneyimlediğim yabancılık, yalnızlık ve özlem hissi, bu mutekrar keşfetmemi sağladı. Zaman zaman o duygulardan uzaklaşmak istediğimde sığınak haline geldiler. “To Anatolia”yı doğduğum coğrafyaya yolladığım bir sevgi mektubu olarak hayal ettim. İlk Tuoperası Saygun’a ait. Konservatuvarda okurken öğrendiğim, Saygun’un mueğitimi kitapları hâlâ çok değerli... Keza Alnar’ın duilk Kanun Konçertosu’nu yazmış olması...

Uzun zamandır Amerika’da yaşıyorsunuz. Orada munasıl bir değişime uğradı?

10 yıl önce New York’a yulisans planıyla gelip birkaç ay kaldım ve hiç sevmeyip İstanbul’a dönduBeş yıl önce yenilikler aradığım suNew York’taki metro dansçılarının yer aldığı bir belgesel izledim. Dansçının tutkusu içimde yatan bir şeyi uyandırdı. New York’taki muokullarında “Professional Studies” eğitimi için sınavlara girdim ve aralarında kendime en yakın hissettiğim Mannes School of Music’i seçtim. Koç Holding’in burslarından birini kazandıktan sonra da Amerika’ya gelebildim. New York’ta ileri seviyede çalan tonlarca muçevrili olmak beni daha çok çalışmaya teşvik etti. Tekniğimi ilerlettim, çağdaş muolan ilgim arttı. Muedebiyatla, dansla, görsel sanatlarla birleştiği sayısız konseri takip ettikçe performans alanında yeni olasılıklar görmeye başladım. Piyanoda kendine özgubir ses yakalamanın önemini keşfettim. Yaşamak için kolay bir şehir olmaması, yabancı olarak yeni bir çevreye dahil olmaya çalışmak, yaşadığım tuhayal kırıklıkları, yaptığım hatalar beni ve dolayısıyla muolgunlaştırdı.

Bir orkestrada değil de bireysel olarak yola devam etmenin size nasıl artı ve eksileri var?

Yola bireysel devam etmek zamanını ve yapmak istediklerini kontrol edebilmek açısından çok özguAncak getirdiği riskler de var. Orkestrada insanlar birbirini destekliyor. Bireysel olmak ise daha fazla yalnız zaman ve sorumluluk getiriyor. Sahnede başkalarıyla beraber çalmak inanılmaz gubir duygu. O iletişimden çok keyif alıyorum ve kendimi sahnede daha rahat hissediyorum. Tek başına, sessiz bir salonda sahneye çıkmak ise çok daha içsel bir tecrudönuOrada, tuvarlığınla mupaylaşmanın getirdiği bir adrenalin duygusu var.

Guklasik mubirçok tuiç içe geçtiği çalışmalar dinliyoruz. Sizin buna yaklaşımınız nedir?

Klasik mudışında çok fazla değişik tumudinlediğim için tubir araya geldiği işlere her zaman ilgiliyle yaklaşıyorum. Yo-Yo Ma’nın Bobby McFerrin’le yaptığı albubenim için guörneklerden biri mesela. Evde yazdığım, ueğlendiğim bu tarz çalışmalar var. Aslında “To Anatolia” albubazı parçalar tuiç içe geçtiği işler olarak duÖrneğin Ulvi Cemal Erkin’in “Helvacı”, “Ağlama Yar Ağlama” tuveya Saygun’un horonu piyano muuyarladığını göru

Son dönemde hangi şarkılar uçalışıyorsunuz?

Chopin, Nocturne içeren EP ve bunların klip çekimleri uçalışıyorum. Vaktim genellikle diğer 19 Nocturne’ugelecek albukayıtlarına hazırlanmak, Rachmaninoff’un 3. Piyano Konçertosu ve doğaçlama mupratikleri yapmakla geçiyor.

