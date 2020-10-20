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20.10.2020 - 15:05 |

Doğu Demirkol yeni sezon gösterilerine başladı

Doğu Demirkol, yeni sezona hazır. Demirkol, yeni hikâyeler eklediği stand - up gösterisi için sezonun başlangıcını Zorlu PSM'de yaptı. Doğu Demirkol, yeni sezonun stand - up gösterisine İstanbul’da başladı. 2020'nin ilk gösterisini Zorlu PSM sahnesinde kapalı gişe başlayan Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Doğu Demirkol yeni sezon gösterilerine başladı

Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun stand - up gösterisine İzmir, Ankara, Adana ve İstanbul’da devam edecek.

Yeni Sezonun İlk Gösterileri Şunlar;

21 Ekim - İzmir Arena

30 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) İstanbul

31 Ekim - Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara

7 Kasım  - Beylikdüzü AKM İstanbul

13 Kasım -Kadıköy Halk Eğitim İstanbul

14 Kasım -Moi Sahne İstanbul

21 Kasım -PGM01 Adana

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