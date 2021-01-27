Dövüş Filmleri: Ünlü Oyuncuların Yer Aldığı En İyi Dövüş Filmleri

Dövüş filmlerini sevdiğimizde, Bruce Lee filmleri yüzünden hepimiz bazen eksik kalıyoruz ve şimdi ne izleyeceğimizi merak ediyoruz.



Dövüş sanatlarını veya kavga filmlerini seviyorsanız, o türde iyi bir film bulmak zor. Aksiyon veya macera filmleri her zaman bu özel türe uymaz. İşte size bu türün hayranlarının aradığı en iyi dövüş filmini seçtik. Size de keyifle seyretmesi kalıyor.

1.İnside Man İMDb 7.6

Güzel bir sabah, dört adam Manhattan Trust Bank'a girer ve kasayı soymak için bankanın müşterilerini ve personelini rehin alır. Daha sonra, bir hücreye hapsedilen bir hırsız olan Dalton Russel, yanlış bir not veya aksaklık olmaksızın, mükemmel bir soygun olması gereken şeye geri dönüyor. İçerideki adam nefes nefese bir trhiller, Denzel Washington'un çözmeye çalıştığı gerçek bir bulmaca.

2.Slevin İMDb 7.7

Sessiz bir yaşam sürerken Slevin, evini kaybettiğinde hayatının alt üst olduğunu görür, kız arkadaşının onu aldattığını ve evraklarının çalındığını keşfeder. Biraz huzur bulmaya kararlı olan genç adam, bir süre arkadaşı Nick Fisher'ın evinde yaşamak için New York'a uçar. Ama kader başka türlü karar verdi. Bir komedi fonuna karşı bulmaca gerilim, Slevin bizi görünüşün aldatıcı olduğu, çarpık ve sıra dışı zamana karşı yarışa götürüyor.

3.The One İMDb 7.3

Uzak gelecekte, birkaç paralel evren bir arada var olur. Bu evrenlerin her birinde, çiftler bir akışla birbirine bağlıdır. Bir çift öldüğünde, akış çiftler arasında yeniden dağıtılır ve bu onları daha güçlü ve daha verimli hale getirir. Bunu keşfeden Yulaw, çiftlerini birer birer ortadan kaldırmaya karar verir.

4.Ejderhanın Öpücüğü İMDb 7.8

Hong Kong'dan bir gizli servis memuru olan Liu Jian, meslektaşı Jean Pierre Richard'a yüksek bir Çinli saygın kişiyi tutuklamasına yardım etmek için Paris'e gider. Liu, yardım etmeye gelmişken, kendisini tanımadığı bir şehirde, kontrol etmediği uluslararası bir komplonun etkisinde kalmış halde bulur.

5.Romeo Ölmeli İMDb 6.1

Isaac O'Day'ın Afrikalı-Amerikalı klanı ve Sing ailesi, Oakland Limanı'nın kontrolü için her zaman acımasız bir savaşta birbirlerine karşı durdular. Klanın en küçük oğlu genç Po öldürüldüğünde, kardeşi Hang Sing hapisten kaçar ve katilleri bulmaya yemin eder. Soruşturması sırasında O'Day'in kızı Trish ile tanışır ve ona aşık olur.

6.Bitirim İkili İMDb 7.0

Hong Kong Kraliyet Polisi'nin bir üyesi ve dövüş sanatları ustası olan Müfettiş Lee, konsolosun en sevdiği öğrencisi olan ve aynı zamanda koruması olduğu kızına her zaman çok yakın olmuştur. Bu yüzden, kız kaçırıldığında Lee, onu esir alan kişileri bulmak için Birleşik Devletler'e inmek için bir an bile tereddüt etmez.

7.Ölüm Oyunu İMDb 7.6

Battle Royale bizi ıssız bir adada izole edilmiş, hayatta kalmak için yoldaşlarını öldürmek zorunda kalan üniversite öğrencilerinin kanlı kabusuna sürüklüyor. Bu hayatta kalmada, aşırılık yanlısı rejimlere yönelik aşırı eleştirilerle zorlu ve aşırı şiddetli bir mücadele başlar. Bir Japon çok satan kitabının uyarlamasıdır.

8.Matrix İMDb 8.7

Matrix, bir erkeğin kaderinin her şeyi değiştirebileceği bir distopiyi sahneler. Neo, Seçilmiş Olan'dır ve biz onun mücadelesinde onu destekliyoruz. Çılgınca özel efektlere sahip bilim kurgu film, hislerimizin gerçekliği, sınırları ve illüzyonları üzerine bir yansıma sunuyor.

9.Devlet Düşmenı İMDb 7.3

Robert Clayton Dean her zaman Mafyaya karşı savaşmaya kararlı bir avukat olmuştur. Bir gün, siyasi bir cinayete tanık olan bir çocukluk arkadaşı bulur. NSA direktörü Thomas Reynolds tarafından işlenen suçun sırrının tek sahibi olan Robert, gerçeği ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

10.Geçmişi Olmayan Adam İMDb 7.9

Açık denizde avlanan bir adam sırtı kurşunlarla oyulmuş, kim olduğunu ya da neden birinin onu öldürmeye çalıştığını hatırlamıyor. Zürih'teki bir bankada, fotoğrafında Jason Bourne adına bir pasaport, diğer altı kimlik, bir silah ve birkaç bin dolar bulur.

11.Zor Ölüm 4 İMDb 8.2



Die Hard destanının dördüncü bölümü olan Back to Hell, önceki üç filmle doğrudan aynı çizgide olup, patlayıcı dublörleri ve alaycı mizahı ile muhteşem bir aksiyon filmi sunuyor. Zaman çağında yazılan bu film, yeni bir tür siber terörizm korkusu uyandırır.

12.Konveyör İMDb 6.7

Geçtiğimiz yıl, nakit nakliye şirketi Vigilante, her yolcunun her seferinde öldüğünü gören üç şiddetli soyguna uğradı. Bir sabah son olaylardan haberdar olan Alexandre Demarre ilk gününe başlar. Hızla, şüpheler motivasyonlarının üzerine geldi.

13.Yaban Arısı Yuvası İMDb 6.3

Özel kuvvetler ajanı Hélène Laborie, Arnavut mafyasının büyük patronu Abedin Nexhep'in hapse atılmasından sorumlu. Transfer sırasında saldırıya uğrayan Laborie ve adamları, ekipman çalmak için gelen bir grup genç haydutla karşı karşıya geldikleri bir depoya sığınır.

14.Kill Bill 1 İMDb 8.1

Bir kiralık katil yerleşmeye çalışır ancak eski meslektaşları tarafından cezalandırılır. Mucizevi bir kurtulan, cellatlarına karşı kanlı bir haçlı seferine çıkar. Tarantino, çok sevdiği Japon dövüş sanatları filmlerine saygı gösterir ve yenilmez Uma Thurman'a çok keskin bir kılıç verir.

15.CHARLİE AND HİS FUNNY LADİES İMDb 6.4

Devrim niteliğindeki yazılım tasarımcısı Eric Knox kaçırılır. Know Technology başkanı daha sonra Charlie ve üç komik hanımını onu bulmaya çağırır. Natalie, Dylan ve Alex daha sonra adam kaçıranların peşine düşerler.

16.Pulp fiction İMDb 8.9

Palme d'Or 1994 Cannes Film Festivali'nde, Pulp Fiction koro filmi gibi çeşitli hikayeleri iç içe geçiriyor ve gangsterlerin hikayelerini anlatıyor: profesyoneller (Jules Winnfield ve Vincent Vega) amatörlere (iki soyguncu) Ringo ve Yolanda). Tarantino'nun filminde kült haline gelen neşeli müzikal anlar ve mizah diyalogları var.

17.Olağan Şüpheliler İMDb 7.6

Bryan Singer, X-Men'i yönetmeden önce polisin gizemi nasıl çözeceğini anlatarak dedektif filminde elini deniyor. Gerilim ve kıvrımlar bu modern kara filmin buluştuğu yerde. Olağan Şüpheliler o kadar hassastır ki, genç dedektiflere rol model olarak gösterilir.

18.Dövüş Klubü İMDb 7.7

Dövüş Kulübü, çılgın bir görsel montajla, iki adamın nefret ettikleri bu tüketim toplumuna karşı direnişin sembolü olarak nasıl bir dövüş kulübü kurduğunu anlatıyor. Şiddet, gerilim ve gizem bu yapışkan ve içgüdüsel gerilimin üzerinde duruyor.

19.Oesan's Eleven İMDb 8.1

İki yıl hapis yattıktan sonra, Daniel Ocean, olağanüstü bir soygun sırasında derhal kurtarmaya ve üç kumarhaneyi soymaya karar verir: hepsi de Terry Benedict'e ait olan Bellagio, Mirage ve MGM Grand Eski karısı Tess'i çaldı. Danny, suç ortağı Rusty Ryan'ın yardımıyla ABD'deki en iyi hırsızlardan oluşan bir ekip kurar.

20.Taken İMDb 7.8

Eski ABD özel hizmetler ajanı Bryan, kızı Kim, kadın kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış bir çete tarafından Paris'te kaçırıldığında emekliliğinin alt üst olduğunu görür. Fransız başkentine uçan Bryan, kızını kaçakçıların pençesinden kurtarmak için zamana karşı yarışır.

21.Casino Royale İMDb 8.0

MI6'da 00 statüsünü elde eden James Bond, bir terörist ağın başındaki bankacı Le Chiffre'nin izini sürmek için bir göreve gönderilir. James Bond, önemli fedakarlıklar pahasına Le Chiffre'nin peşine, belirli bir Vesper'ın da yardımıyla Karadağ'a kadar ulaşır.

22.Batman Başlıyor İMDb 7.1

Bu, Christopher Nolan tarafından hayal edilen ve yönetilen kanunsuz Batman'ın maceralarına adanmış ilk yapıt. Daha sonra süper kahramanın baş döndürücü maceralarına dalarız ve onun kötülüğe karşı savaşını takip ederiz. Tehlikeli numaralar, gerilim ve harika bir gösteri sizi bekliyor.

23.Heat İMDb 8.2

Neil McCauley ve ekibi, zırhlı bir minibüse saldırır. Ancak operasyon sırasında, yeni bir acemi olan Waingro taşıyıcılardan birini öldürür ve ekibi ikinci adamı ortadan kaldırmaya zorlar. Neil, Waingro'dan kurtulmaya çalışırken kaçar.

Golden Eye İMDb 7.2

Paralı askerler tarafından bir şehri yok edecek bir nükleer saldırıyı önlemek için çalınan Rus uydusu GoldenEye'i bulmakla görevlendirilen ünlü ajan 007 James Bond, profesyonel misyonu ve kişisel duyguları uzlaştırmaya çalışır.

25.Leon İMDb 8.2

Bu gerilim filminde Besson, bizi verimli bir profesyonel katil olan Léon'un günlük yaşamına götürüyor ve bu adamın on iki yaşındaki genç bir kız olan Matilda'ya karşı nasıl koruyucu bir içgüdü geliştireceğini anlatıyor. Bazen çok şiddetli, sonra çok hareketli olan Leon, patlayıcı aksiyon sahnelerini ve hassas duyguları karıştırır.

26.Gerçek Yalanlar İMDb 7.8

Gizli bir ajan olarak faaliyetlerinden habersiz olan karısı onu hor görürken ve onu sıradan bulurken, Harry Tasker onu geri kazanmaya çalışır. Arnold Schwarzenegger tarafından yürütülen True Lies, bir çizgi roman ve aksiyon gerilim filmi.

27.Kristan Tuzak İMDb 7.4

Die Hard destanının ilk bölümü, Crystal Trap, Bruce Willis'in büyük kollarının taşıdığı alaycı mizahla dolu aksiyon filmi, John McLane karakterinin temellerini atıyor ve kaslı kavga sahneleriyle bizi uçuruyor. inanılmaz kurtarma planları. Film, New York polisi John McLane'nin karısından ayrılan hikayesini anlatıyor.

28.Karayip Korsanları Kara İncinin Laneti İMDb 8.2

The Ring'in yöneticisi sicilini değiştirir ve korsanlığın ortasında gerçekleşen bu gişe rekorları kıran film için Disney ile güçlerini birleştirir. Elizabeth, Will ve lanetli bir gemiye binen eksantrik Kaptan Jack Sparrow'u açık denizlerde tehlikeli maceralar bekliyor.

29.Rezervuar Köpekleri İMDb 7.9

Yönetmen olarak ilk filmi için Tarantino, kapalı kapılar ardında gangsterler arasındaki güçlü gerilimi filme alır. Film yapımcısının en sevdiği sinematografik unsurlar oradadır. Tarantino'nun (Keitel, Madsen, Roth) filmografisini süslemeye devam edecek parlak oyuncular filmde yer alıyor.

30.Kılıç Balığı Operasyonu İMDb

Doğru yolda kalmaya çalışırken, eski bir bilgisayar korsanı olan Stanley Jobson, Gabriel Shear ve paralı askerleri tarafından bir bankanın bilgisayar sistemine girmesi için yaklaşır. Stanley, 1980'lerde hükümet tarafından bir kenara bırakılan 9.5 milyar dolardan fazla hırsızlığa katıldığından şüphelenmiyor.

31.Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği İMDb 8.8

Peter Jackson, sihirli bir yüzüğü yok etmekle görevlendirilen Frodo'nun destansı maceralarının başlangıcını sahneliyor. Tolkien'in masallarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi, Yeni Zelanda'nın denizaltı manzaralarının kalbinde, sınırları olmayan fantastik bir evren resmediyor.

32.Yüzüklerin Efendisi İki Kule İMDb 8.9

Tolkien'in evreninin hayranlarını (ve diğerlerini) memnun eden ilk bölümden sonra Frodo'nun tehlikeli yolculuğu devam ediyor. Gizemli Gollum girişini yapar ve önemi artar, savaşlar şiddetlenir. Büyük destansı fantastik şov daha da özel efektler ve katlanmalar için devam ediyor.

33.Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü İMDb 8.8

Fantastik destanın Frodo'nun maceralarına adanmış üçüncü ve son eseri olan film, destana ustaca bir son veriyor. Peter Jackson ve ekibi, Tolkien'in çalışmalarına hala dikkatle saygı duyuyor ve kostümler, savaşların sahnelenmesi ve kitapların büyülü evrenini yaratmak için setler üzerinde hassasiyetle çalışıyor.

34.Nikita İMDb 6.5

Henüz gençken yanlış giden bir soygunun ardından Nikita, hükümet için çalışmak zorunda kalır. Yoğun bir eğitimden sonra gizli servisin en nitelikli ajanlarından biri olur. Tarlaya gitmeye hazır olan Nikita, kalabalık bir restoranın ortasında bir Asya mafyasının ana dayanağını öldürmekle görevlendirilir.

Beşinci Element İMDb 7.8

yüzyılda Corben Dallas mütevazı bir taksi şoförüydü. Eve döndüğünde Lilou arabasına düşer ve bir rahip ona beşinci element olduğunu ve dünyayı yıkımdan kurtarmak için tek şans olduğunu söyler.

36.Kızıl Nehirler İMDb 7.0

Matthieu Kassovitz'in yönettiği Les Rivières pourpres, Jean Reno ve Vincent Cassel'in de taşıdığı karanlık ve nefes kesen bir gerilim. Film, bizi, biri yetenekli ama kederli bir polis olan Pierre Niémans tarafından yönetilen sakatlama cinayetiyle ilgili, diğeri 1982'de ortadan kaybolan bir çocuğun mezarına yapılan saygısızlıkla ilgili, birbiriyle tuhaf bağlantılı iki soruşturmanın kalbine götürüyor.

37.Kimseye Söyleme İMDb 7.3

Karısı Margot'un acımasızca öldürülen ölümünden sekiz yıl sonra Alex, karısını açıkça tanıdığı bir güvenlik videosu içeren gizemli bir mesaj alır. Aynı zamanda karısının öldürüldüğü yerde iki ceset bulunur ve her şey Alex'i suçlar.

38.Taksi İMDb 7.8

Başka bir hız cezasından sonra ehliyetini korumak için, taksi şoförü Daniel, 8. kez ehliyetini kaçıran genç bir polis memuru olan Emilien'e, şehri tarayan bir banka soyguncusu çetesini dağıtması için yardım etmeyi kabul eder.



39.Volte Yüz İMDb 7.2

Bir FBI ajanı olan Sean Archer, tehlikeli bir terörist olan Castor Troy'un komada olduğu gerçeğinden yararlanarak, kardeşine bombanın yerini itiraf ettirmek için yeni teknolojiyi kullanarak Troy'un yüzünü çalar. Ancak bu operasyon sırasında Castor Troy uyanır ve karşılığında Archer'ın yüzünü kullanır.

40.İmkansız Görev İMDb 7.3

Tom Cruise'un giydirdiği Mission Impossible, çılgınca kovalamacalar, imkansız ve inanılmaz akrobasi hareketleriyle noktalanan patlayıcı ve verimli bir aksiyon filmi. Orta Avrupa'daki ajanların gizli listesini içeren bir disket bulmak için Prag'da bir görevdeyken, kendilerini tuzağa düşürülmüş ve birer birer ortadan kaldırılmış bulan IMF üyelerini takip ediyoruz.

41.Çakal İMDb 7.8

Siyasi bir figürü öldürmek üzere tutulan gizemli bir tetikçi olan Çakal'ı yakalamak için FBI'ın müdür yardımcısı Carter Preston, Rus istihbaratından Valentina Koslova ve Çakal'la omuzlarını ovuşturan Declan Mulqueen ile birlik olur.

42.Aranıyor İMDb 7.2

25 yaşındaki gevşek bir genç olan Wesley Gibson, herkes tarafından sertçe dövülür: patronu, meslektaşları, onu aldatan kız arkadaşı. .. Sakinleştiricilerle hayatta kalan genç adam, bir gün hayatını alt üst edecek elit bir katille tanışır. O bir hiçken, Wesley kaderini gerçekleştirmek ve en iyi suikastçı olmak için Kardeşliğin yetkisi altında yoğun bir eğitimden geçecek.

43.IP Man Son Dövüş İMDb 7.9

Efsanevi destanın son yapıtında Ip Man, Bruce Lee'nin isteği üzerine Kung fu'nun yerel ustaları ile onun koruyucusu arasındaki gerilimi yatıştırmak için Amerika'ya gider. Kısa süre sonra kendisini yerel silahlı kuvvetler ile San Francisco'nun Chinatown semtinde kurulan bir Çin dövüş sanatları okulu arasındaki ırkçı bir anlaşmazlığın ortasında buldu.

44.Jiu Jıtsu İMDb 6.9

Eski bir uzman Jiu Jitsu savaşçıları, Dünya'yı korumak için acımasız bir uzaylıyla yüzleşmek zorundadır. İnsanlığın geleceği onlara bağlıdır. Nefes nefese izleyeceğiniz bir film sizleri bekliyor.

45.Silah Ustası İMDb 7.2

Huo Yuanjia, çocukluğundan beri kendini dövüş sanatlarına adamayı hayal etmiştir. Ünlü bir güreşçi olan babasının muhalefeti onun kararlılığını güçlendirecektir: Yuanjia, dövüş tekniklerini kendi başına öğrenmeye karar verir ve ortak olarak arkadaşı Nong Jinsun ile yoğun bir eğitime başlar.

46.Baskın 2 İMDb 7.3

Cakarta'dan genç bir polis olan Rama, suçlular ve delilerle dolu bir binadan çıkmak için acımasız bir mücadelenin ardından polis memurlarının ve tehlikeli haydutların cesetlerini geride bırakarak normal bir hayat bulmayı düşündü karısı ve çok küçük oğlu.

47.Ölüm Oyunu İMDb 7.8

Özellikle dürüst bir kung fu şampiyonu, kendilerine katılmayı reddettiği için bir suç örgütü tarafından öldürülür. Ölüme terk edildiğinde hayatta kalır ve düşmanlarını tek tek ortadan kaldıracağı intikamını hazırlar.

48.Ong Bang İMDb 7.0

Tayland'da ormanlık bir vadide yer alan huzurlu bir köy olan Nong Pradu, kutsal Buda'sı Ong-Bak'ın çalınmasının ardından yas tutmaktadır. Tay boksunun eski bir sanatı olan Muay Thai'de gizlice eğitilen Ting, onu Bangkok'a götürmeyi seçer.

47 Ronin İMDb 7.3

Efendisini öldüren ve kabilesini sürgün eden hain bir savaş ağası, 47 gezgin samuray intikam almaya yemin eder ve yurttaşlarının onurunu geri kazanır. Evlerinden koparılmış ve bilinen toprakların dört köşesinde kaybolan bu bir avuç asi, Kai'den yardım istemeye zorlanır.

50.Kickboks İMDb 7.1

Kurt Sloane, bir kickboks dövüşü sırasında korkunç Tong Po yüzünden ömür boyu sakat kalan kardeşi Eric'in intikamını almak ister. Sorun şu ki, Kurt savaşamıyor. Bu sporun temellerini bilge yaşlı Xian Chow'dan öğrenmesi gerekecek.