Dram Filmleri: Yerli & Yabancı En İyi Dram Filmleri Listesi

Bu filmler drama ve duygu açısından en iyisidir. Burada dramatik aşk filmi menüsü, dramatik filmleri sinemalarda gösterime giren filmleri bulabilirsiniz.

Dramatik filmler, dünya sinemasının en zengin türü. Duygular, gerçek hikayeler ve gözyaşları arasında dramatik filmler dünyaya yeni bir bakış açısı sunar. İşte en iyi dramatik filmlerden bir seçki.

1.Zincirsiz İMDB 8.4

Tarantino, ilk westernini çeker, yönetir (önceki filmlerinde bu türe atıfta bulunduktan sonra) ve olay örgüsünü İç Savaş'tan önce yerleştirir. Esir eşini arayan kuduz bir köle olan Django, Kral Schultz'un yardımıyla saldırır ve intikam alır. Tarantino, batının kodlarını şımarık bir şekilde alıyor.

2.Dövüş Klubü İMDb 8.8

Gerçek bir yumruk filmi olan Dövüş Kulübü, çılgın bir görsel montajla, iki adamın nefret ettikleri bu tüketim toplumuna karşı direnişin sembolü olarak nasıl dövüş kulübü kurduğunu anlatıyor. Şiddet, gerilim ve gizem bu yapışkan ve içgüdüsel gerilimin üzerinde duruyor. Seven'ın yönetmeni seyircilerle oynamayı ve parçaları karıştırmayı seviyor.



3.Titanik İMDb 7.8

Eşsiz gezegenler arası başarı, Jack ve Rose aşıklarının kült romantizmi sinema tarihine girdi. Birlikte hayatta kalmak için her şeyi yapmaya hazır bir çiftin mücadelesiyle efsanevi geminin son anlarının izini süren melodrama, Titanic özel efektleri ve muhteşem sahnelemesiyle göz dolduruyor. Hayattan daha büyük olan bu filmde tutku, macera ve yoğun duygular var.

4.Sürüş İMDb 5.2

2011 Cannes Film Festivali'nde en iyi sahneleme ödülü, Drive, tehdit altındaki bir aileyi korumak için tetikte olacak yalnız, gündüz dublör ve geceleri gangster şoförünün çifte yaşamının hikayesini anlatıyor. Elektrik gerilim filmi, Drive az konuşuyor ama etkileyici hareketlerini yüceltiyor.

Otomatik Portakal İMDb 8.3

Şok edici ve hala yaşlanmayan bir film olan Clockwork Orange, bir hobi olarak nedensiz şiddet eylemlerine düşkün olan Alex ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Kubrick, The Mechanical Orange of Burgess'i uyarladı ve bizi ham ve rahatsız edici bir şiddetin kalbinde garip, modernist bir evrene sürüklüyor.

Yeşil Yol İMDb 8.5

Stephen King'in adını taşıyan romanlarından uyarlanan The Green Line, doğaüstü güçlere sahip bir mahkumun fantastik ve insani hikayesine dönüyor. Birkaç Walking Dead bölümünün yönetmeni bizi karanlık, şiddetli ama biraz rüya gibi bir hapishane evrenine sürüklüyor ve mahkum John Coffey'in çarpıcı yüzüyle bize yoğun duygu sekansları sunuyor.

7.Vahşi Doğaya İMDb 5.5

Sean Penn, hayatını geride bırakarak yola çıkan genç bir adam olan Christopher McCandless'ın gerçek hikayesini uyarlar. Bu yoğun ve dokunaklı yol filmi doğayı, güzelliğini ve gizemlerini yüceltiyor ve tüketim toplumunun güçlü bir eleştirisi olarak öne çıkıyor. Supertramp'ın yaptığı tüm karşılaşmalar, insanlığa ve manzaralar kaçışa teşvik olarak filme alınır.

8.Gran Torino İMDb 6.5

Öfkelenen Clint Eastwood, kameranın önünde ve arkasında ve kendini modern bir kovboy gibi intikam peşinde koşan bir intikamcı olarak gösteriyor. Karakteri, istismara uğramış komşularının intikamını almak için bir çeteye karşı savaşmaya gider. Güçlü dram, insan ve soğuk aynı anda, Gran Torino ırkçılığı sorguluyor ve bir mahallenin şiddetini tutku ve şiddetle boyuyor.

9.Sosyal Ağ İMDb 7.1

Facebook. 2008'den beri kimse onsuz yapamaz. Etkili ve nefes kesici bir dram olan Sosyal Ağ, bizi, parlak, iğrenç, sinirli ve çok yalnız bir öğrenci olan Mark Zuckerberg tarafından yaratılan, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin yaratılışının perde arkasına götürüyor.

10.Amerikan Tarihi X İMDb 8.5

Bu şiddet dolu dram, radikal pratiklerle aşırı sağ bir harekete dönüşen Derek'in hikayesini yeniden ele alıyor. Tony Kaye burada ırkçılığı ve onun dehşetini sorgulayan bir sosyal kurgu sunuyor. Şiddetli, travmatik American History X, gerçek bir Amerika resmini çiziyor ve bu tehlikeli grupların isyan eden eylemlerini kurgu yoluyla kınamaktadır.

11.Beni Durdurabilirsen Durdur İMDb 7.1

Frank Abagnale Jr, ailesinden kaçtıktan sonra hayatta kalabilmek için kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır. Bir iş ararken, sahte çekler üretmenin ve onları onaylamanın çalışmaktan çok daha kolay olduğunu fark eder. Bir sahtekarlık kısır döngüsüne hapsolmuş olan Frank, sırayla havayolu pilotu, doktor ve savcı yardımcısı olur ve ülkedeki çeşitli bankalarda hayali maaşlar alır.

12.Tam Metal Ceket İMDb 8.3

Vietnam Savaşı'nın ortasında, bir grup genç denizci, kendilerini savaşa hazırlamak için yoğun bir eğitime tabi tutulur. Ancak hiçbir şey onları gerçeğe hazırlayamaz ve genç askerler, 1968'de Tet a Hue'nin saldırısı sırasında kanlı bir vaftiz geçirir. Dramatik ve şiddetli bir savaş filmi olan Full Metal Jacket, bir askerin askeri eğitiminin gerçekçilikle izini sürüyor. savaş sırasında bir grup asker.

13.The Revenant İMDb 8.0

Düşman ve sert bir doğanın kalbine gerçek anlamda daldırılan The Revenant, batı aksanıyla gerçek olaylardan ilham alan bir drama, bizi bir erkeğin amansız intikam arayışına götürüyor. Film, Oscar ödüllü yönetmen Iñarritu tarafından yönetiliyor.

14.Amerikan Güzelliği İMDb 7.1

Sam Mendes çok yönlü bir dram yönetiyor ve Amerikan banliyösünde sıkışmış sözde örnek bir ailenin kaderini sahneleyerek görünüşleri kınadı. Alaycı, heyecan verici ve acımasız drama, American Beauty 1999 Oscar töreninde en iyi film seçildi ve aynı zamanda en iyi yabancı film olarak César ödülünü aldı.

15.Slumdog Milyoner İMDb 8.3

Danny Boyle, popüler bir yarışma programında milyoner olan genç bir Hintli olan Jamal Malik hakkında bir başka gösterişli macera filmi yönetiyor. Vikas Swarup'ın adını taşıyan romanından uyarlanan ve geri dönüşlerle inşa edilen film, bu cesur genç adamın eşsiz yaşam sürecini anlatıyor.

16.Benjamin Button'un Garip Hikayesi İMDb 7.8

David Fincher, Francis Scott Fitzgerald'ın adını taşıyan kısa öyküsünü uyarladı ve genellikle tanınmayan Brad Pitt'i büyümesi tersine dönen bir adamın yerine koydu. Yaşlanmak yerine gençleşen Benjamin Button, Daisy ile tanışır ve bir aşk hikayesi başlar.

17.Prestij İMDb 7.3

Nolan, Christophe Priest'in adını taşıyan romanını uyarlar ve rahatsız edici derecede fantastik bir psikolojik gerilim filmi imzalar. 19. yüzyılda Londra'da, sihir yapan iki arkadaş tehlikeli bir karşılıklı nefrete düşer. Kendini filmografisi Michael Caine ve Christian Bale'in müdavimleriyle çevreleyen yönetmen, şarkıcı David Bowie'ye de mucit olarak şaşırtıcı bir rol sunuyor.

18.Nefret İMDb 6.8

Gerçek bir polis hatasından esinlenen La Haine, bir polis memurunun erkek arkadaşlarına saldırmasının ardından banliyölerde yaşayan bir genç çetenin hikayesini anlatıyor. Siyah beyaz Kassovitz, ihmal edilmiş bir banliyösünün şiddetli ve öfkeli bir portresini çiziyor.

19.Schinler'in Listesi İMDb 8.4

Avusturyalı bir sanayicinin oğlu Oskar Schindler, 1939'da Alman birlikleriyle Krakow'a döndü. Toplama kamplarının yönetiminden dehşete düşen Yahudileri, fabrikasında çalıştırmaları için işe alarak korur. Ancak görev kolay değildir ve Schindler de acımasız Amon Goeth ile yüzleşmek zorundadır. Bir savaş zemininde geçen dokunaklı ve yürek burkan bir dramadır.

20.Kaçaklar İMDb 7.6

1947'de geçmişi olmayan genç bir bankacı olan Andy Dufresne, karısını ve sevgilisini öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve başarısızlıkla masumiyetini ilan etmeye çalışır. Shawshank hapishanesinde hapsedildi ve yirmi yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan Red ile tanışır. Yakında iki adam arasında derin ve güçlü bir dostluk doğar.

21.Taksi Sürücüsü İMDb 6.9

1976 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye, Taksi Şoförü, taksi şoförü olan Vietnam Savaşı gazisinin hikayesini anlatıyor. İçinde yaşadığı dünyadan bıktığında biri olmak için her şeyi yapacak.

Scorsese şiddetli, gerçekçi ve acımasız bir drama sunuyor.

22.Trainspotting İMDb 8.1

Danny Boyle, İskoçya'da bir ekonomik krizin ortasında genç uyuşturucu bağımlılarının günlük yaşamına dair çılgın bir film sunuyor. Değersiz, çok şiddetli ama mizahsız olmayan bu trajikomedi, bu arkadaş grubunun hikayesini anlatıyor.

23.Joker İMDb 8.5

Yine DC çizgi romanlarından Batman'in en ünlü düşmanına adanmış orijinal hikaye filmi Todd Phillips'in Joker'i şiddetli, karanlık ve hırslı olarak açıklanan bir gişe rekorları kıran bir film. Gerçekçi bir bağlamda geçen film, delilikten muzdarip ve hüzünlü bir hayat yaşayan Arthur Fleck'i takip ediyor ve onun halkın iyi tanıdığı psikopat palyaço olduğunu gözlemliyor.

24.Çeviride Kayıp İMDb 7.5

Sofia Coppola (büyük Francis Ford Coppola'nın kızı) ikinci uzun metrajlı filmi için bizi melankoli olduğu kadar komik olduğu kadar da romantik ve dramatik bir komediye de götürüyor. Film, fotoğrafçı kocası tarafından terk edilmiş genç bir Amerikalı olan Tokyo ve Charlotte'ta bir reklam spotunu çekmek üzere olan, düşüşe geçen aktör Bob Harris'in beklenmedik ve dokunaklı karşılaşmasının izini sürüyor.

25.Parazit İMDb 8.5

2019 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun tür film unsurları ve etkileşimli ve sosyal bir zemin ile dramaya dönüşünü işaret ediyor. Kült filmlerinden biri olan The Host'a (2006) yol açan bir karışım. Trajik bir atmosfer, gerilim, şiddet ve mizah arasında, bu hikaye fakir bir ailenin oğlunun özel öğretmen olarak zengin bir kardeşe girdiğini görüyor.

26.Cilalar İMDb 7.3

2011 Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü Polisse, BPM polis memurlarını ve onların çocukları koruma mücadelesini konu alan şok edici bir film. Maiwenn neredeyse belgesel bir şekilde film çekiyor ve kamerası karakterlerinin yanı sıra günlük hayatlarının şiddetiyle karşı karşıya geliyor. İnsani, dokunaklı ve çok gerçekçi olan bu sosyal drama, enerjisi ve hayattan daha büyük oyuncularıyla büyülüyor.

27.İlk Temas İMDb 7.2

Akıllı, ölçülü bir bilim kurgu filmi yapma ve aynı zamanda belli bir virtüözlük sunma hırsıyla Villeneuve, seyircilerini endişelendiriyor ve mevcut korkuları sorgular. Bazıları tarafından Üçüncü Türden Karşılaşmalar ile karşılaştırıldığında, burada orijinal bir evreni ortaya çıkaran ve aynı zamanda yas ve jeopolitik ile ilgilenen dünya dışı bir film var.

28.Bir Kralın Konuşması İMDb 7.8

Bu tarihi drama, Kral George VI'nın hayatındaki kesin ve orijinal bir bölüme geri dönüyor. Kekemeliğinden dolayı halk içinde felç olmuş, karısından ve bir konuşma terapistinden yardım alıyor. Güçlü ve görkemli bir dram olan film, en iyi film ve en iyi yönetmen dalında Oscar'la taçlandırıldı.

29.Casuslar İMDb 7.6

Büyük Martin Scorsese'nin yönettiği karanlık ve ürkütücü drama gerilim filmi The Departed, aralarında Matt Damon, Leonardo DiCaprio ve Jack Nicholson'un da bulunduğu beş yıldızlı bir kadro tarafından yürütülüyor. Film, polis ve İrlanda yeraltı dünyası arasındaki acımasız mücadelenin hikayesini anlatıyor.

30.Imitation Game İMDb 8.0

Imitation Game, 2.Dünya Savaşı sırasında dahi bir matematikçi ve yanlış anlaşılan bir kriptolog olan Alan Turing'in Alman şifreleme makinesi Enigma'yı yenerek nasıl tarih yazdığını anlatıyor. Andrew Hodges tarafından yazılan bilim adamının biyografisinden uyarlanan Imitation Game, tarihte marjinal ve az bilinen bir karaktere sahip sürükleyici bir biyografi.

31.Anne İMDb 7.3

Cannes'da beğeni toplayan ve 2014 Jüri Ödülü sahibi, Quebec sinemasının dahisi Xavier Dolan, bir kez daha anne-oğul ilişkisi temasını ele alıyor ve güçlü ve güneş enerjili bir melodram olan Mommy'yi üretiyor. Kare formattaki film, çalkantılı bir genç olan Steve ile annesi Diane arasındaki çalkantılı ilişkiyi anlatıyor.

32.On İki Kızgın Adam İMDb 9.0

Fakir bir gencin yargılanması sırasında jüri kasıtlı olarak cezayı oylamak için geri çekilir. Bire karşı 11 oyla genç adam suçlu ilan edildi. Ancak kararın dikkate alınabilmesi için oy birliğiyle alınması gerekiyor. Genç adamın masum olduğuna ikna olan jüri üyelerinden biri, ne kadar sürerse sürsün diğerlerini tek tek ikna etmeye karar verir.

33.Muhteşem Gatsby İMDb 7.2

Romeo + Juliet ve Moulin Rouge'un yönetmeni Baz Luhrmann, ikonik romanı The Great Gatsby'yi uyarlayarak bize kitsch ve gösterişli bir gösteri sunuyor. Gizemli Gatsby, kayıp aşkı Daisy'yi evlenmiş olarak bulur. Çılgınca kurgulanmış bir melodram, olağanüstü bir şekilde sahnelenen film ışıl ışıl parlıyor.

34.Dunkirk İMDb 7.3

Yeni orijinal girişim, Christopher Nolan imzalı! Herhangi bir kan dökülmeden savaşı anlatmak çok ama çok ayık bir biçim alır. Ve bazen yavaş. Ve denizci veya askeri liderleri bir iskelede bekleyen, adamları etrafta toplanarak gemiye binme fırsatı arayan, patlamış bir kronolojiye ve çok hüzünlü bir üsluba sahip bir hikaye.

35.Bakire İntiharlar İMDb 6.9

Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola'nın ilk uzun metrajlı filmi Virgin Suicides, ergenliğin alaycı ve hayal kırıklığına uğramış bir resmini çiziyor. Film, bir gün kendini ve üç kız kardeşini öldürmeye çalışan 13 yaşındaki Cecilia Lisbon'un hikayesini anlatıyor. Bu olay, dört kızdan oluşan bu gizemli aileye yeni bir ışık tutuyor. Yavaş yavaş kızların dışarı çıkması yasak.

36.Avlanacağım İMDb 8.2

Oscar ödüllü (En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), Ben Affleck / Matt Damon ikilisini halka açıklayan Will Hunting, tanıştığımız sürece herkesin başarılı olabileceğini bize kanıtlıyor. bizi oraya itecek kişi. Film, işçi sınıfı mahallesinde mahsur kalan ve okulu çok erken terk eden asi bir dahi Will Hunting'ın hikayesini anlatıyor.

37.Mahkumlar İMDb 7.3

Incendies'den sonra Denis Villeneuve, Boston banliyölerinde çocukların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili büyüleyici bir gerilim filmi imzalıyor. Dedektif Loki tarafından bir polis soruşturması yürütülürken, kızlardan birinin babası olan Keller tetikte. Heyecan verici olduğu kadar üzücü de içeren bir polis ve aile draması.

38.Zodyak İMDb 8.1

1960'larda, kana susamış bir seri katil olan Zodiac, San Francisco'da panik yayar ve ipucu olarak gizemli kodlanmış mesajlar bırakır. Polis ayaklar altına girerken, utangaç bir karikatürist olan Robert Graysmith kendi soruşturmasını başlatmaya karar verir.

39.Juno İMDb 7.4

Juno 16 yaşında ve sert görünümünün altında genç kız kendini sorguluyor ve kim olduğunu arıyor. Bir akşam, sıkıldığı için arkadaşı Bleeker ile ilk kez uyur. Genç kadın bu ilişkinin bir sonucu olarak hamile kalır ve her şeye rağmen çocuğu tutmaya karar verir.

Savaş Kralı İMDb 8.6

Ebeveynleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Yuri, Yahudi bir göçmen olarak poz veriyor. Zeki ve zeki, silah kaçakçılığını kademeli olarak bütünleştiriyor ve kazandığı parayla güzel Ava'yı baştan çıkarıyor.

41.Dalga İMDb 6.8

Almanya bugün bile Nazi geçmişi yüzünden travma yaşamaya devam ediyor. Bir gün bir lise öğretmeni, öğrencilerine totaliter bir rejimin nasıl işlediğini açıklamak için bir rol oyunu kurmaya karar verir. Ancak kısa sürede, sadece bir oyunun trajik ve geri döndürülemez sonuçları olacaktır.

42.On İki Yıllık Kölelik İMDb 8.3

Yönetmen Steve McQueen'in şok edici filmi, 12 Years a Slave, köle tüccarları tarafından kaçırılan ve bir kıyı plantasyonunda köle olarak satılan siyah bir New York müzisyeni Solomon Northup'un gerçek hikayesinden ilham alıyor.

43.Dünyada Yalnız İMDb 8.0

Noel arifesinde, bir Fedex yöneticisi olan Chuck Noland, acil bir paketin teslimatını takip etmek için Malezya'ya gönderilir. Ancak Pasifik'te uçak düşer ve Chuck ıssız bir adada karaya oturur. Dört yıl boyunca yardım gelmez ve Chuck bu adanın düşmanlığından, her şeyden önce yalnızlıktan kurtulmaya çalışır.

44.Bulut Atlası İMDb 7.6

Matrix'in yönetmenleri, birbiriyle bağlantılı olacak birkaç farklı dönemden karakterlerin kaderlerini tasvir ederek bize gösterişli bir fresk sunuyor. Bu, David Mitchell'in yazdığı en çok satan Bulut Haritalama'nın bir uyarlamasıdır.

45.Adele'nin Hayatı 7.4

Randevulaşması gerektiğini kim söyledi? - Abdellatif Kechiche, Julie Maroh'un Mavi'nin sıcak bir renk olduğu çizgi romanını uyarladı ve bizi Adèle ile Emma arasında, karşılaşmadan yokluğa, arzuyla tutkulu bir aşk hikayesine sürüklüyor.