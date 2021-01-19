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19.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Duayen besteci Sun’a veda

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Muammer Sun, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Duayen besteci Sun’a veda

Türkiye’de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan, Ankara Radyosu ve TRT Müzik Dairesinin kurulmasına öncülük eden Prof. Dr. Muammer Sun’un cenaze namazı, öğle vakti Kocatepe Camii’nde kılındı. Cenazeye; Sun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi’i Can Deliorman, CSO Müdürü Özgür Balkız, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, sanatçılar ve öğrenciler katıldı. Sun’un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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