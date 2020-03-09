Dunkelsucht 13 Mart’ta The Wall Saloon İstanbul’da

Dunkelsucht, yeni nesil endüstriyel elektronik müziğin temsilcisi; EBM'den Synthpop'a şarkılarıyla elektronik müzik camiasında dikkatle takip ediliyor. Türkiye’de sıkı dinleyicisi olan Dunkelsucht melodik parçalarını soğuk ve mesafeli elektro tekrarlarla zenginleştiriyor. Grup, müzikleriyle bağımlılık potansiyeli olan rüya gibi bir yolculuğa davet ediyor. Duygusal melodileri sert ve keskin ritimlerle şekillendiren Dunkelsucht 13 Mart Cuma akşamı The Wall Saloon’da müzikseverleri bekliyor olacak. Ayrıca Kara Balo organizasyonuyla Gamze Koba (Darkwave / EBM) ve DJ Spectre (Darkwave / Dark Electro) geceyi ateşleyecek DJ’ler olacak.