21.01.2021 - 12:10 |
Dünya Günlükleri plak formatında
İlk albümleri ‘Eski Dostum Tankla Gelmiş’ (2014) ve sonrasında ‘Rüyalarda Buruşmuşuz’ (2016) ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan alternatif-rock müziğin yükselen gruplarından ADAMLAR, Nisan 2019’da yayımlandığında büyük ilgi gören Garaj Müzik etiketli 3. stüdyo albümleri ‘Dünya Günlükleri’ni ilk defa plak formatında müzikseverlerin beğenisine sunuldu
Adamlar, 10 şarkıdan oluşan ‘Dünya Günlükleri’ ile müzik kariyerindeki yerini sağlamlaştırdı. Teatral şarkı sözleri ve bestelerin mucidi Tolga Akdoğan; ‘Dünya Günlükleri’ de hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözleri, müzikal bir hikaye gibi harmanlayıp sunmaya devam etti.
Eski şarkıları gibi ritmik bateri, minimal gitar öğeleri ve ezber bozan şarkı sözlerinin yanı sıra elektronik altyapılar ve deneysel tınılar, “Dünya Günlükleri”nde dinleyiciye yeni renkler vaad ediyor.
Emir Ongun (bas gitar), Emre Malikler (elektro gitar), Gürhan Öğütücü (elektro gitar), Berkan Tilavel (bateri) ve Tolga Akdoğan (vokal)’dan oluşan Adamlar’ın yeni albümünde de insan temelli çeşitli duygu hallerini simgeleyen anlara rastlamak mümkün.