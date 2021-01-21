Dünya Günlükleri plak formatında

Adamlar, 10 şarkıdan oluşan ‘Dünya Günlükleri’ ile müzik kariyerindeki yerini sağlamlaştırdı. Teatral şarkı sözleri ve bestelerin mucidi Tolga Akdoğan; ‘Dünya Günlükleri’ de hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözleri, müzikal bir hikaye gibi harmanlayıp sunmaya devam etti.

Eski şarkıları gibi ritmik bateri, minimal gitar öğeleri ve ezber bozan şarkı sözlerinin yanı sıra elektronik altyapılar ve deneysel tınılar, “Dünya Günlükleri”nde dinleyiciye yeni renkler vaad ediyor.

Emir Ongun (bas gitar), Emre Malikler (elektro gitar), Gürhan Öğütücü (elektro gitar), Berkan Tilavel (bateri) ve Tolga Akdoğan (vokal)’dan oluşan Adamlar’ın yeni albümünde de insan temelli çeşitli duygu hallerini simgeleyen anlara rastlamak mümkün.