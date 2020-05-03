Dünya müzelerinden ürpertici nesneler

Dünyanın dört bir yanındaki çoğu müze, salgın süresince karantinada olan insanlar için pek çok etkinlik düzenledi. Sanal turlar, sanat eserlerinden ilham alınarak yapılan challange’lar, eğitici videolar... Müzelerin bu çabaları, insanların bu zorlu süreçte sanat aracılığıyla umut bulmasına neden oldu. Bu sanatsal etkinliklere son olarak The Yorkshire Museum, çok farklı bir şekilde dahil oldu. Müze, önceki günlerde Twitter hesabı aracılığıyla dünyadaki tüm müzelerin yetkililerinden koleksiyonlarındaki en ürkütücü nesnelerin fotoğraflarını paylaşmalarını istedi. Aralarında İskoçya Ulusal Müzesi ve Almanya Tarih Müzesi’nin de bulunduğu pek çok kurum, bu çağrıya sessiz kalmadı.



Korkutucu deniz kızı

Deniz kızları, uzun yıllar boyunca denizcilerin anlattığı efsanelerde yer almış, çeşitli masal ve hikâyelere de ilham kaynağı olmuştur. Ancak İskoçyaa Ulusal Müzesi’nin paylaşımı akıllardaki deniz kızı hayalinden epey bir uzakta. Müze, koleksiyonundaki eserlerden üst tarafı insan vücudunu andıran alt tarafı ise bir balık kuyruğuna sahip bir maymun balığı heykeli paylaştı. Müze, birçok kurumda bu balığa benzeyen heykellere rastlanacağını belirtip onların daha fazla deniz kızı gibi göründüklerini de ekledi.









Veba maskesi



Almanya Tarih Müzesi ise bugünlerde tüm insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgınına da bir gönderme yaparak bir veba maskesini takipçileriyle paylaşıyor. 2006 yılında sanat pazarından elde edinilen nesne hakkında ise çok belirsiz bilgiler var. Almanya veya Avusturya’da kullanıldığı ve 1650’li veya 1750’li yılları arasına ait olduğu düşünülüyor. Maskenin, veba salgını döneminde doktorların hastaları tedavi ederken kullanıldığı belirtiliyor. Bu tipteki maske, uzun bir giysi ve deri eldivenle birlikte giyiliyordu. Ayrıca bu maskeyi giyen kişi, ucundaki uzun baston şeklindeki nesne sayesinde hasta kişiyle arasında ‘güvenli bir mesafe’ de elde ediyordu.









Kırık bebek



Oyuncak bebekler, genellikle korku sinemasında ve korku edebiyatında lanetli nesneler olarak tasvir edilir. İçine şeytani varlıklar girer ve kurbanlarını masum suratlarıyla kandırarak ölümlerine neden olur. İngiltere’deki The Egham Museum ve Cape Fear Museum da bundan esinlenerek koleksiyonundaki oyuncak bebeklerin fotoğraflarını paylaştı. Özellikle The Egham Museum’daki birçok parçaya bölünmüş, gözleri yuvalarından çıkmış bir oyuncak bebek oldukça ürkütücü nesneler arasında yerini alıyor.









Roma'dan kalma saç topuzu





The Yorkshire Museum, müze koleksiyonlarındaki ürpertici nesneler akımını kendi koleksiyonunda yer alan bir saç topuzuyla başlattı. Müze, bu topuzun 3’üncü veya 4’üncü yüzyılda yaşamış Romalı bir kadının mezarından çıkarıldığı ve hâlâ üzerinde iğnelerinin yer aldığı bilgisini de verdi.









Saçlardan oluşan bir müze

Türkiye’deki müzeler bu akıma henüz katılmamış olsa da ülkemizde korkunç olarak nitelendirilebilecek müze ve obkeler var. Bunlardan biri İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı’nda başı ters bir şekilde sergilenen yılan başlı Medusa sütunları. Yunan mitolojisine göre Medusa, doğrudan gözlerine bakan ölümlü ve ölümsüz kişileri taşa çevirmesiyle bilinen yılan saçlı kadındır. Bunun yanında Türkiye’de korkunç olmasa da ilginç bir müze var: Avanos Saç Müzesi. Nevşehir’de bulunan müze, 1979’da çömlek ustası Galip Körükçü tarafından açılmış. Hikâyesi ise şöyle: Bir gün Galip Körükçü, Fransız bir turist kadına âşık olmuş. Ancak kadının 3 ay sonra ülkesine dönmesi gerekmiş ve Galip Körükçü’ye hatıra olarak bir tutam saçını bırakmış. Çömlek ustası da bu saçı atölyesinin duvarına asmış. Böylelikle de müzenin temelleri atılmış. Zamanla bu hikayeyi duyan pek çok kadın bir tutam saçını bu müzeye bırakmaya başlamış.









