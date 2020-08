Dünya sinemasından ödüllü filmler ilk kez Ankara’da

Festivalin Berlin, San Sebastián, Stockholm gibi dünya festivallerinden ödüllerle dönmüş filmleri buluşturan “Festivallerden” seçkisinde, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan toplam 6 film, Türkiye’de ilk kez Ankara’da seyirciyle buluşacak.

“Madame X: An Absolute Ruler” (1978), Ticket of No Return” (1979), “Exil Shanghai” (1997) gibi sıra dışı filmleriyle tanıdığımız Ulrike Ottinger’in dünya prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yapan otobiyografik belgeseli “Paris Calligrammes”, festivalde izleyicilerle buluşacak. Seçkinin bir diğer usta ismi, “Yella” (2007), “Barbara” (2012), “Phoenix” (2014) ve “Transit” (2018) filmleriyle tanıdığımız Almanyalı yönetmen Christian Petzold olacak. Petzold’un Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı Ödülü’nü kazanan son filmi “Undine”, romantik bir hayalet hikâyesi anlatıyor.

Seçkide dikkat çeken diğer bir yapım, Almanyalı aktris Ina Weisse’nin 12 yıl aradan sonra yeniden kamera arkasına geçtiği filmi “The Audition / Seçmeler”.

2015’te ilk filmi “The Bicycle” ile takibe aldığımız Almanyalı yönetmen Arne Körner’in ikinci filmi “Gasmann” da seçki kapsamında gösterilecek.