Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü Buket Uzuner’e

Törende yayınevi kategorisinde Mikado Yayınları, yazar kategorisinde Buket Uzuner ödül alırken, Kitabevi Emek Ödülü ise 23 yıldır Tarsus’ta hizmet veren Antik Sahaf’a verildi. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl, Türkiye’nin evrensel ölçütlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten korkmayan isimlere veriliyor. Her yıl bir yayıncı, bir yazar ve bir kitabevine ödül verilmesinin yanı sıra yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu da tören kapsamında kamuoyuna sunuluyor.