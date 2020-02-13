Duygu Asena Ödülleri için başvurular sürüyor

2019 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün bu yılki değeri 10 bin lira. Türkiye’de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan roman türündeki eserlerin değerlendirileceği Duygu Asena Roman Ödülü’nün seçici kurulu ise Doğan Hızlan, Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, Gaye Boralıoğlu, İhsan Yılmaz ve Sibel Oral’dan oluşuyor.