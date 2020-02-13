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13.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Duygu Asena Ödülleri için başvurular sürüyor

Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü için başvurular devam ediyor.

Duygu Asena Ödülleri için başvurular sürüyor

 2019 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün bu yılki değeri 10 bin lira. Türkiye’de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan roman türündeki eserlerin değerlendirileceği Duygu Asena Roman Ödülü’nün seçici kurulu ise Doğan Hızlan, Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, Gaye Boralıoğlu, İhsan Yılmaz ve Sibel Oral’dan oluşuyor. 

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