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15.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Duygu Asena Roman Ödülü Irmak Zileli’nin

Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlediği Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü online olarak sonuçlandı.

Duygu Asena Roman Ödülü Irmak Zileli’nin

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen yılın kazananı yazar Gaye Boralıoğlu’ndan oluşan seçici kurul, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yaptığı online toplantıda Irmak Zileli’yi, “Son Bakış” adlı romanıyla ödüle değer gördü.

Oy çokluğu ile Zileli’nin romanına karar kılan jüri ödül gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Kültürel farklılıkları ve sınıf çatışmalarını iki kadın karakterin farklı kimlik ve kişilikleri üzerinden akıcı bir dille aktarabilen Irmak Zileli’nin ‘Son Bakış’  adlı romanını edebi yetkinliği ve anlatı biçimi bakımından ödüle değer görülmüştür.”

Duygu Asena ‘Kadının adı yok’ diyerek, kadınların yok sayılmışlığına vurgu yapmıştı” diyen Irmak Zileli kitabını şu cümlelerle özetledi:

“Bugün adı olmayanların, yok sayılanların sadece kadınlar olmadığını biliyoruz. Kadınların yolu bütün ötekileştirilenlerin mücadelesiyle kesişmiş durumda. Eşcinselin, trans bireyin de adı yok. Yoksulun, evsizin de adı yok. Ve göçmenin de adı yok. Doğup büyüdüğü topraklardan savaş ve  yoksulluk yüzünden kopup gelen insanların da adı yok. ‘Son Bakış’ta Tina’nın hikâyesini anlattım. Gürcü, bakıcı, göçmen deyip geçtiğimiz ama isimlerini bir türlü ezber edemediğimiz insanların hikâyesini anlatarak bir yerde isimsiz bırakılmanın ne demek olduğunu anlamaya çalıştım. Bir eşyaymışçasına yanından geçip gittiğimiz insanların bir hikâyeleri olduğunu hatırlatmak istedim.”

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