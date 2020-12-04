04.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Dylan’dan ‘gizli’ 50’nci yıl seti
Amerikalı müzisyen Bob Dylan’ın İngiliz müzisyen George Harrison’la kayıtlarını da içeren 1970 yılındaki parçalardan oluşan üç disklik şarkı koleksiyonu geçen hafta İngiltere’deki Badlands mağazası aracılığıyla sessizce satışa sunuldu.
Rolling Stone’da yer alan habere göre “Bob Dylan - 50th Anniversary Collection 1970” adlı koleksiyon, eserin basılmasının üzerinden 50 yıl geçtikten sosonra telif haklarının kaldırılması yasasına yanıt olarak sınırlı sayıda basıldı. Mağaza yetkilileri, satışa çıkan koleksiyonun gün içinde tükendiğini belirtti.