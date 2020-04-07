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07.04.2020 - 10:53 |

Eda Baba #EvdeÇal serisinde konser verecek

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 8 Nisan tarihindeki konuğu Eda Baba, 10 Nisan’da ise Gülinler olacak.

Eda Baba #EvdeÇal serisinde konser verecek

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, denenmemiş bir müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Eda Baba olacak. Serinin 8 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan müzisyen en sevilen şarkılarını seslendirecek. Eda Baba’nın ardından 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek’i konuk etti.

Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendiTarım ve Orman Bakanlığı, her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.
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