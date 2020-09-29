Efza'dan "Son Model Arabesk"

Sözlerdeki hikayeleştirilmiş anlatımlar, devrik cümleler, kuralsızlıklar, elektronik tarza eklenen canlı enstrümanlar, doğu-batı sentezleri ve yine Efza’nın kendine has yorumu ve dokunuşu ile ortaya çıkan bir parça ‘Son Model Arabesk’.



Düzenleme ve mix koltuğunda Efza otururuken, mastering finalizasyonunda Mehmethan Dişbudak, gitarda da Hakan Grey şarkıya eşlik etti.