Ekip Kafile'den Brecht oyunu
Ekip Kafile, Bertolt Brecht eseri olan yeni oyunları ile tiyatro severlerin huzuruna çıkıyor. İlk gösterimi 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek oyun, benliğinden vazgeçen ve katilini arayan yükleme işçisi Galy Gay’in hikayesini anlatıyor.
“Onu Bir Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar”; Türkiye’nin genç tiyatro kadrolarından Ekip Kafile’nin, “Generallerin 5 Çayı”ndan sonra sahneleyeceği 2. Bertolt Brecht oyunu olarak dikkat çekiyor. 90 dakika süren, 2 perden oluşan oyun; Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Anıl İnce, Erden Tunatekin’in performansı ile sahneliyor.
Benliğinden vazgeçen, kendi cenaze söylevini yapıp bir savaşa katılan daha sonrasında gerçekten ölen ve katilini kendisi arayan basit bir yükleme işçisi Galy Gay’in hikayesi, Ekip Kafile kadrosunun yorumu ile anlatılıyor.
Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘’Adam Adamdır’’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘’Kuraldışı ve Kural’’ oyunlarından hareketle uyarlandı.
İlk gösteriminin biletleri tükenen “Onu Bir Su Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar” tiyatro oyunun ikinci gösterimi 21 Şubat Cuma günü 20.30’da Sahne Beşiktaş’ta, üçüncü gösterimi ise 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de oynanacak.
Künye:
Yazan: Bertolt BRECHT
Çevirmenler: Ayşe SELEN – Yılmaz ONAY
Uyarlayan – Yöneten: Cenk Dost VERDİ
Dramaturji: Tülin ULUTÜRK – Yaşam Özlem GÜLSEVEN
Yönetmen Yardımcısı: Göksu TÜRKDÖNMEZ
Reji Asistanı: Aleyna COŞKUN
Kostüm Tasarımı: Gaye KIZILIŞIK
Kostüm Boyama: Birim EROL
Işık Tasarımı: Alev TOPAL
Makyaj Tasarım ve Uygulama: Efe SOYKARAMAN
Dekor Tasarım / Uygulama: Cenk Dost VERDİ / Deniz ÖZMAN
Müzik Danışmanı: Derman ÇİNKILIÇ
Afis Görsel: Christopher AGOSTİNO
Oyuncular:
Anıl İNCE
Erden TUNATEKİN
Müzeyyen DURGUN
Yasemin ERTORUN
Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘’Adam Adamdır’’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘’Kuraldışı ve Kural’’ oyunlarından hareketle uyarlanmıştır.