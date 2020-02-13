Ekip Kafile'den Brecht oyunu

“Onu Bir Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar”; Türkiye’nin genç tiyatro kadrolarından Ekip Kafile’nin, “Generallerin 5 Çayı”ndan sonra sahneleyeceği 2. Bertolt Brecht oyunu olarak dikkat çekiyor. 90 dakika süren, 2 perden oluşan oyun; Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Anıl İnce, Erden Tunatekin’in performansı ile sahneliyor.

Benliğinden vazgeçen, kendi cenaze söylevini yapıp bir savaşa katılan daha sonrasında gerçekten ölen ve katilini kendisi arayan basit bir yükleme işçisi Galy Gay’in hikayesi, Ekip Kafile kadrosunun yorumu ile anlatılıyor.

Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘’Adam Adamdır’’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘’Kuraldışı ve Kural’’ oyunlarından hareketle uyarlandı.

İlk gösteriminin biletleri tükenen “Onu Bir Su Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar” tiyatro oyunun ikinci gösterimi 21 Şubat Cuma günü 20.30’da Sahne Beşiktaş’ta, üçüncü gösterimi ise 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de oynanacak.

Künye:

Yazan: Bertolt BRECHT

Çevirmenler: Ayşe SELEN – Yılmaz ONAY

Uyarlayan – Yöneten: Cenk Dost VERDİ

Dramaturji: Tülin ULUTÜRK – Yaşam Özlem GÜLSEVEN

Yönetmen Yardımcısı: Göksu TÜRKDÖNMEZ

Reji Asistanı: Aleyna COŞKUN

Kostüm Tasarımı: Gaye KIZILIŞIK

Kostüm Boyama: Birim EROL

Işık Tasarımı: Alev TOPAL

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Efe SOYKARAMAN

Dekor Tasarım / Uygulama: Cenk Dost VERDİ / Deniz ÖZMAN

Müzik Danışmanı: Derman ÇİNKILIÇ

Afis Görsel: Christopher AGOSTİNO

Oyuncular:

Anıl İNCE

Erden TUNATEKİN

Müzeyyen DURGUN

Yasemin ERTORUN



Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘’Adam Adamdır’’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘’Kuraldışı ve Kural’’ oyunlarından hareketle uyarlanmıştır.