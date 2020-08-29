Eksibir’de sanat buluşması

28 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta sona erecek etkinlikler kapsamında “Kemiklerin Üstünde Şarkılar” başlığını taşıyan bir sergi sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Kovit-19 önlemleri sebebiyle sayı sınırlamasının olduğu etkinliklerden diğerleri de film gösterimi, konser ve atölyeler. Teras katında gerçekleştirilen etkinlikler, ilham ve çerçevesini Clarissa Pinkola Estes’nin “Kurtlarla Koşan Kadınlar” kitabının La Loba (kurt kadın) hikâyesinden alıyor.



Kadın gücü çiçek açacak

Eksibir’in etkinlik çağrısında şu ifadelere yer verilyor: “Şehir pisliğinin, endüstri çarkının, beton yığınları ve inşaat molozlarının, yalnızlığın sesinin iyice yükseldiği bu dönemde bir araya geldik. Tarih boyunca bastırılmış, örselenmiş ve kaybolmuş kadının içinde yatan gücün, güvenin ve öz sevginin ortak bilinçte çiçek açması için vahşi kadın arketipini çağırıyoruz. Sokaklardan, sözümona parklardan, teraslardan topladığımız kemiklerin üzerine şarkılar söylüyoruz.”

Sergi kapsamında Ada Tuncer, Aslı Dinç, Biyikof, BunnyKing, Canavar, Ceren İdil, Dilara Harmancı, Ece Cingöz, Ecemnaz Dalmaz, Elif Özkoç, Fikriye Çetin, F Pınar Kayar, Geyik Yavrusu, Gülhatun Yıldırım, Gürkan Özer, Hilal Can, İlsu Deniz Nurcan, Kerem Ardahan, Kıvılcım Güngörün, Lalin Mercan, Lin Vasenwald, MAD, Mehmet Çevik, Memo Tembelçizer, Mert Öztekin, Mk Yurttaş, Öykü Topal, Sadi Güran, Selver Yıldırım, Serra Duran Paralı, Tuba Geçgel, Tuğçe Kep, Ucube Mutaf, Zeynep Özkanca, Xnon’un çalışmaları sanatseverlerle buluşuyor. Etkinliklerin ayrıntılı programına Eksibir’in Facebook hesabından ulaşılabilir.