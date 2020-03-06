Elektronik müzik dördüncü kez İstanbul’da

Sónar İstanbul, dördüncü kez Zorlu PSM’nin her alanına yayılan bir deneyim sunuyor. Bu kez üç güne çıkan festivalin SonarClub %100 Music ve SonarLab by Red Bull sahnelerine bir de disko müzik eksenli SonarMini de eklendi. 40’tan fazla DJ, prodüktör ve sanatçının yer alacağı programda en dikkat çekici isimleri sizler için sıraladık. Bu müzik laboratuvarında adeta dünün ve yarının yeni seslerini keşfedeceksiniz.

Adam Beyer

İsveçli DJ’lerin ortak bir özelliği var; fazlasıyla karizmatik imajları ve döngülü setleri... Adam Beyer de bir İsveçli olarak setlerine önce yavaş bir ritimle başlayıp sonrasında sizi adeta hipnotize edecek bir soundla birleştiriyor. Yeraltından doğan techno’nun gün yüzüne çıktığı şu günlerde Beyer de Detroit techno’dan ilhamla modern bir set ortaya koyuyor. Vokallere yer vermekten de asla sakınmıyor. (Bugün saat 04.00’te sahnede.)

Ben Klock

Sónar Istanbul’da günü aydınlatmak artık bir ritüel haline geldi. Berlin’in kapı girişinin zorluğuyla ünlü gece kulübü Berghain’ın bir dönem ana DJ’liğini üstlenmiş Ben Klock, güneşi doğurmaya geliyor. Minimal techno’nun usta prodüktör ve DJ’i soluksuz bir set ortaya çıkarıyor. Müzikal tavrının temelini basit ve temiz sesler oluşturuyor. Kalp atış ritmini andıran biraz da gergin setlerinde yerinizde durmanız neredeyse imkânsız. (Yarın 02.30’da başlayacak.)

Red Axes Live

Festivalin çatısını techno müzik oluşturduğu gerçeğinde hem fikirsek biraz soluklanmak hepimizin hakkı var. İsrailli ikili, post punk, doğaçlama, disko ve indie gibi türler arası, fazlasıyla değişken bir müzik yapıyor. Performanslarında setlerinin yanında elektro gitarlar, davullar da yer alıyor. Arada duyulan vokaller ise çok kültürlü bir dilde, anlayacağınız o da belirsiz… İkili sahnede her an ne olacağı belli olmayan yüzünüzü fazlasıyla güldürecek tuhaf bir gece yaşatacak. (Bugün 01.00’de başlayacak)

Denis Sulta

Elektronik müziği belli dijital müzik platformlarda değil, kulüplerden keşfedenlerdenseniz Denis Sulta’nın sahnesini asla kaçırmamanız lazım. İskoç prodüktör ve DJ, IDM türündeki setlerinde ritimlerle adeta birer kompozisyon yaratıyor. Bazı parçaları yer yer techno’dan da nasibini alıyor. Sahnede ise seyirci kadar dans ettiğine şahit olacaksınız. (Yarın saat 04.00’te sahnede)