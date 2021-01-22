Elif Kask'tan Amerikan yaşamına dair roman

Demokrasinin ve adaletin beşiği olarak görülen Amerika’nın aslında büyük şirketler karşısında nasıl güçsüz olduğunu Elif Kask Pisacane, bugünü görmüş gibi anlatıyor. Birebir kendi yaşadıklarından yola çıkarak romanını kurgulayan Elif Kask Picasane “Rüya ülke diye bilinen ülkenin kalın perde arkasında ne olduğunu gözler önüne serdim. Kitabım kurgu romanın ötesinde tarihe bir nottur” diyor.

Boşanırken bir cinayet romanı…. Oldürülenler ise hakimler, avukatlar, adalet önünde ceza almayan, bol torpilli suçlular… Katil ise eski Mısır’ın doğruluk adalet tanrıçası Ma’at! Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve bilgelik tanrısı Tot’un karısı… Kurbanların cesetlerinin yanında Adalet Tanrıçası Ma’at ın terazisi duruyor… Ma’at’ın görevi ölen kisinin cennete ya da cehenneme gitmesine karar vermekti. Ma’at bu kararı verebilmek için ölenin bilincini temsil eden kalbini terazisinde tartardı. Terazinin bir kefesine adaletin sembolü devekuşu tüyünü, diğer kefesine de ölenin kalbini koyardı. Ölen kişinin kalbi tüyden ağırsa, kalbinin kötülükle ağırlaşmış olduğuna inanılır ve cennete girmesine izin verilmezdi. Kurbanların hepsinin kalbi ağır gelmişti…. Demek hepsi cehennemlikti…