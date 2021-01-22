MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Elif Kask'tan Amerikan yaşamına dair roman
ABONE OL
22.01.2021 - 15:17 |

Elif Kask'tan Amerikan yaşamına dair roman

Elif Kask Pisacane Alfa Yayınları etiketi taşıyan son romanı Boşanırken’de alev almış Amerikan demokrasisini, adaletten ve vicdandan uzak Amerikan mahkemelerini kendi deneyiminden yola çıkarak anlatıyor.

Elif Kask'tan Amerikan yaşamına dair roman

Demokrasinin ve adaletin beşiği olarak görülen Amerika’nın aslında büyük şirketler karşısında nasıl güçsüz olduğunu Elif Kask Pisacane, bugünü görmüş gibi anlatıyor. Birebir kendi yaşadıklarından yola çıkarak romanını kurgulayan Elif Kask Picasane “Rüya ülke diye  bilinen ülkenin kalın perde arkasında ne olduğunu gözler önüne serdim. Kitabım kurgu romanın ötesinde tarihe bir nottur” diyor.

 Boşanırken bir cinayet romanı…. Oldürülenler ise hakimler, avukatlar, adalet önünde ceza almayan, bol torpilli suçlular… Katil ise eski Mısır’ın doğruluk adalet tanrıçası  Ma’at!  Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve bilgelik tanrısı Tot’un karısı… Kurbanların cesetlerinin yanında Adalet Tanrıçası Ma’at ın terazisi duruyor… Ma’at’ın görevi ölen kisinin cennete ya da cehenneme gitmesine karar vermekti. Ma’at bu kararı verebilmek için ölenin bilincini temsil eden kalbini terazisinde tartardı. Terazinin bir kefesine adaletin sembolü devekuşu tüyünü, diğer kefesine de ölenin kalbini koyardı.  Ölen kişinin kalbi tüyden ağırsa, kalbinin kötülükle ağırlaşmış olduğuna inanılır ve cennete girmesine izin verilmezdi.  Kurbanların hepsinin kalbi ağır gelmişti…. Demek hepsi cehennemlikti…

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Son dakika! İstinaf'tan Osman Kavala kararı!

Son dakika! İstinaf'tan Osman Kavala kararı!

Sıradaki Haber