Elmacı’dan hayvan çiftliğine destek

Elmacı, önceki akşam Instagram hesabı üzerinden resminin fotoğrafını paylaşarak 40x40 cm boyutundaki bu tabloyu çiftliğe destek amacıyla ürettiğini belirtti. Elmacı, “Eğer bu resme sahip olmak isterseniz Angels Farm Sanctuary’nin hesabına 25 Ocak saat 18.00’e kadar 100 TL veya katları oranında bağışta bulunup makbuzunu benimle paylaşan şanslı bir arkadaşıma canlı yayında kura ile hediye edeceğim” dedi.



