Emel Mathlouthi albümünde David Bowie'den Nirvana'ya yolculuk

23 Ekim’de Türkiye’de GRGDN Music’in temsil ettiği Partisan etiketiyle yayınlanacak 18 şarkılık albümde; Nirvana, Black Sabbath, David Bowie, Placebo, The Cranberries, System of a Down, Jeff Buckley, Rammstein ve Leonard Cohen şarkılarının çok özel yorumları yer alıyor.

“Day” ve “Night” olarak ikiye ayrılan; her ikisinde de dokuz şarkının yer aldığı iki bölümden oluşun albümün ilk bölümü ise Emel’in kendine ait parçalarından oluşuyor.

Albümü karantina şartlarında; yalnızca bilgisayar, bir kayıt cihazı ve klasik gitarla, çocukluk evinde memleketi Tunus’ta kaydeden Emel; “COVID-19 geldiğinde, Tunus’taki ailemi ziyaret ediyordum ve sonunda kızımla babamın 85. doğum gününü kutlamak için gittiğimiz çocukluk evimde kaldım.” diyor.

“Kocamdan, grubumdan, işbirlikçilerimden ve tüm ekipmanımdan ayrılmıştım. Ama memleketimde açan kır çiçekleri, cıvıldayan kuşlar ve mavi gökyüzü ile çevrili bir nostalji ve hatıra duygusuna kapılmıştım. Ayrıca, şükürler olsun ki dünyadaki en sevdiğim iki kişiyle birlikteydim. Birlikte, aynı çatı altında üç kuşak olduk – okuldan, işten ve dış dünyanın dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak. Bu duygular beni, bir sanatçı olarak ilk yıllarımda musallat olan eski ruh hallerini yeniden keşfetme ve yaratma isteği uyandırdı.” Diyor.

“Benim için bu, hapsedilmemin büyük bir bölümünü nasıl geçirdiğimi gösteren samimi bir proje. Hayal edebileceğimden çok daha derin ve babam ve kızımla bana kendim, ailem ve bağışlamak hakkında çok şey öğreten eşsiz bir yolculuk oldu. Bana çok şey katan, aynı zamanda memleketim Tunus’a bir övgü. Bu, şehrim ve hayranlarıma o kafa karıştırıcı ve ürkütücü zamanlarda benimle paylaştıkları birliktelik duygusunu yaşatma çabası.” diye ekliyor.

Sesinin büyüsünün yanı sıra şarkılarının politik ve sosyal mesajlar içermesi ile dikkat çeken Emel; geleneksel Arap tınılarından rock’a; elektrodan trip-hop’a uzanan geniş yelpazesi ile protest müziğin yaşayan en önemli temsilcilerinden bir tanesi.

‘The Tunis Diaries’ tracklist:

‘Day’:

Holm Ma Lkit Fi Kolli Yawmen Libertà Princess Melancholy Merrouh Dhalem Everywhere We Looked Was Burning Sallem

‘Night’: