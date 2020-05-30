Emevi sikkesi açık artırmada

Açık artırmaya öncülük eden parça ise Milattan sonra 685 ve 705 yılları arasında hüküm süren Abd al-Malik saltanatından günümüze ulaşan bir Emevi dinarı olacak. İlk İslami madeni paranın nadir bir örneği olan altın dinarın, tahmini olarak 100 bin ile 150 bin sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Müzayede evine göre bu madeni para, sembolik. Paranın üzerinde sadece inanç ve tarih bildirimleri yer alıyor. Ayrıca yine sikkenin üzerinde “Allah tektir ve ondan başka tanrı yoktur” ve “Allah birdir ve ebedidir” gibi Kur’an’dan alıntılar da görülüyor. Bonhams “Islamic and Indian Department”ın yöneticisi Oliver White “Dinar, büyüleyici ve erken İslam tarihindeki önemi anlatılamaz. Baskı ve modern iletişimden önceki çağda sikkeler bir hükümetin, halkı ve onların zihinlerini etkilemek için etkili bir araçtı. Bu parayı taşıyan herkes yanında güçlü bir dini mesaj taşırdı. Bu madeni para, İslam dünyasındaki bin yıllık bir sonraki sikkenin temelini oluşturdu” dedi.