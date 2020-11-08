Emir Gamsız’dan çocuklar için film

Gamsız Milliyet’e “Geveze Piyanist” çizgi filminin yapımına başlandığı ve 2021 sonunda filmi izleyiciye ulaştırmayı hedeflediklerinin müjdesini verdi. Senaryoyu filmin yönetmeni Ege Maltepe ile beraber yazan Gamsız, çizim ve animasyonu Türkiye’nin en sevilen çocuk kitabı çizerlerinden Nalan Alaca ve ekibinin üstlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. “Nalan bu film için aynen Japon animasyon üstatları gibi onbinlerce kare çizecek” diyen besteci, filmin sadece çocukların değil yetişkinlerin de müzik bilgisine ciddi bir katkıda bulunacağını belirtti. Bir sinema ve 20 kısa eğitim filminden oluşan bu proje için çok büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen piyanist-besteci “Salgın sonrasında insanlara mutluluk verecek bir eser vermek istiyoruz, özellikle de çocuklara!” dedi.