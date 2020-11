Emrah Arıca'nın ilk single çalışması

24 yıllık müzik kariyerinin bugünlerinde sonbahara yakışır bir aşk şarkısı olan “Belki Dönmem” ile çıkış yapan Emrah Arıca, aşkın kafa karışıklığını, hüznünü ama sevmenin güzelliğini bir araya topladığı gibi naif sesiyle de huzur veriyor.

İlk single çıkar çıkmaz dijital platformlarda büyük ilgi gördü ve herkesin kişisel müzik listelerine kaydedildi. Bu ilgi, iyi bir müziğin kendini zaten sevdirebildiğinin göstergesi oldu. Büyük reklamlara ya da başkaca şeylere gerek duymadan sakin ses tonu ile hikayesiyle dikkat çektiği çok açık. Bir aşkın hangi noktasında olursa olsun herkesin kendisini bulacağı bir ruh taşıyor.

Emrah Arıca kendi kaleminden çıkan birçok besteye de sahip ve bundan sonraki çalışmalarında kendi bestelerine de yer verecek.

On altı yaşından beri sahnelerde müzikseverlerle buluşan Arıca, çoğu sahnesinde kendi bestelerini de zaman zaman seslendirdiği için sevenleri dijital platformlarda şimdiden yeni çalışma için sipariş mesajları paylaşıyor.

Konservatuar mezunu olan ve 24 yıllık müzik tecrübesini “Belki Dönmem” isimli ilk teklisiyle taçlandıran Emrah Arıca şarkısının öyküsüyle ilgili “Belki Dönmem de en az müzik yaşantım kadar eskiye dayanan bir Eskişehir aşk hikâyesini anlatıyor, her ne kadar bu hikâyenin kahramanı ben olmasam da yaşamış gibiyim. Bizim yıllardır dilimizde olan bu şarkıyı sizler de duyun ve sizler de kendinizi bu hikayenin başrolü gibi hissedin istedim. Bu yüzden yazdığım birçok besteden önce müzikseverlerle bir sonbahar aşkı yaşayalım diye bu şarkıyı seçtim ve bu sadece tatlı bir başlangıç. Kendi bestelerimle, yeni şarkılarımla kalplere dokunmaya devam edeceğim; çünkü onca yıla rağmen halen daha gitarıma dokunduğum her an her tını benim de kalbime dokunuyor ve artık bu dokunuş benim kalbimle kalmamalı, daha çok kalbi kendine ortak etmeli”

Emrah Arıca’nın yakın dostu Gökhan Türkmen’in sahibi olduğu Gtr Müzik Prodüksiyonun etiketiyle çıkan “Belki Dönmem” Youtube, Spotify, Apple Müzik, Fizy, Deezer ve tüm dijital platformlarda.