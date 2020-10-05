Emre Akay’ın filmi Reykjavik festivalinde

“Av”, ekim ayında Almanya’daki Osnabrück Fetivali’nde gösterilecek ve ardından Amerika’daki beş ayrı film festivalini (Boston Underground, Brooklyn Horror, North Bend, Overlook ve Popcorn Frights) çevrimiçi platformda buluşturan Nightstream’de Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştirecek. Başrollerinde Billur Melis Koç ve Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı film, kendisini öldürmek isteyen ailesinden kaçarken, avdan avcıya dönüşen Ayşe’nin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Daha önce hazırlık aşamasındayken Antalya Film Festivali’nden hem Sümer Tilmaç Destek Fonu büyük ödülünü, hem de Work in Progress ödülünü alan “Av”ın Türkiye vizyonu için, pandemi sürecinden dolayı henüz bir tarih belirtilmiyor.