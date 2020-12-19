Emre Senan ve Semih Fırıncıoğlu'dan ortak proje

Semih Fırıncıoğlu yalnızca akıllı telefonlarda var olan zil ve uyarı seslerini (ringtones) kullanabilecek, başka hiçbir ses ögesi müziğe sızamayacaktı. İkilinin üzerinde anlaştığı ikinci konu da müzik sürecine Emre, çizim/canlandırma sürecine de Semih müdahale etmeyecekti.

Semih Fırıncıoğlu bu fikri baştan çıkarıcı buldu ve işe koyuldu. Emre Senan, Fırıncıoğlu’nun düzenlemesini alınca, filmi çizmeye başladı. Evrensel salgın boyunca Atlantiğin iki yanında yalnız ve yalıtılmış odalarında çalışıp projeyi 2020 Kasım ayında sonlandırdılar. Filmi kadim dostları Celil Oker”e ithaf ettiler.

Proje için Semih Fırıncıoğlu Apple Logic Pro X programını, Emre Senan ise üzerinde Rough Animator programı çalışan bir iPad Pro kullandı. Kurgu ve bir araya getirerek sonlandırma işi ise Adobe Premier kullanılarak gerçekleştirildi.

Video gerçekleştirildiği tuhaf dönemin bütün unsurlarından açıkça etkilenmiş, tarihteki belirli bir zaman aralığına tanık olmaya çalışmış bağımsız bir proje olarak ikilinin ortak yaratıcılık sabıkalarına eklendi.

https://vimeo.com/486805491