En İyi Filmler: Imdb'de En Çok Beğeni Toplayan En Güzel Filmler

Sinema sektöründe birçok film bulunmaktadır. Bu filmler yüksek bütçelerle çekilmiş olan ve yüksek hasılat elde etmiş olan filmlerdir. IMDb puanına göre bu filmleri izleyerek sevdikleriniz ile birlikte güzel bir film deneyimleri yaşayabilirsiniz. Bu en iyi filmler listesinin için de aynı zamanda Türk sinemasının içinden de yer alan filmler bulunmaktadır. Dünya tarihine damgasını vurmayı başarmış olan bu filmler aynı zamanda birçok kişi tarafından da tavsiye edilen filmlerdir. Bu filmler izledikten sonra uzun süre etkisinde kalacağınız olan filmlerdir. Dünyaca ünlü olan bu filmler aynı zamanda senaryosu bakımından da oldukça güzel olan filmlerdir. Tüm zamanların en iyi filmlerden olan bu filmleri izleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu filmleri her türlü kategoriden bulabilirsiniz. Eğer içlerinde sizin de izlemediğiniz film varsa bu filmleri izleyebilirsiniz. Bu film listeleri IMDb puanına göre listelenmiş olan filmlerdir. Sizler için en iyi filmleri bir araya getirdik. Bu liste tamamen yoğun araştırmalar sonucu hazırlanmış olan listedir.

1) Esaretin Bedeli

Esaretin bedeli tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer almaktadır. 1994 yılında gösterime giren bu film 9.2 IMDb puanına sahiptir. Esaretin Bedeli filmi bir psikolojik filmdir. Filmin ana karakterinde Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton adlı oyuncular yer almaktadır. Esaretin Bedeli filminin yönetmenliğini ise Frank Darabont üstlenmektedir.

2) Baba

Baba filmi dünyanın en iyi filmlerinden olarak kabul edilmektedir. 1972 yılında gösterime giren bu film 9.2 IMDb puanına sahiptir. Bu film 1973 yılında Türkiye’de gösterime girmiştir. Baba filmi tüm zamanların en iyi filmlerinden olarak kabul edilir. Baba filminin yönetmenliğini de Francis Ford Coppola’dır.

3) Baba 2

Baba film serisinin ikinci serisi olan Baba 2 filmi 1974 yılında gösterime girmiştir. İlk filmden yaklaşık 2 yıl sonra çekilen bu film izleyici tarafından tam not almayı başarmıştır. Baba 2 filminin başrolünde Al Pacino, Roberet De Niro gibi usta oyuncular yer almaktadır. Baba 2 filminin yönetmenliğini ise usta yönetmen Francis Ford Coppola üstlenmiştir.

4) Kara Şövalye

Kara Şövalye filmi de dünyanın en iyi filmlerinden olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda gösterime giren Kara Şövalye filminin yönetmenlik koltuğunda Christopher Nolan oturmaktadır. Film IMDb puanı olarak 9.0 oy almıştır. Film gösterime girdiği yıldan beridir izleyici tarafından beğenilmiştir. Türkiye’de de aynı yılda gösterime girmiş olan bir dizidir.

5) 12 Öfkeli Adam

Siyah beyaz çekilmiş olan filmlerden bir tanesidir. 12 Öfkeli Adam filmi 1957 yılında gösterime girmiştir. 12 Öfkeli Adam 8.9 IMDb puanı olan bir filmdir. 12 Öfkeli Adam bir suçlunun araştırılması için toplanan 12 adamın sohbetini konu edinir. 12 Öfkeli Adam filmi Sidney Lumet’in yönetmenliğini yaptığı bir filmdir.

6) Schindler’in Listesi

1993 yapımlı olan bu film de tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer almaktadır. 8.9 IMDb puanına sahip olan Schindler’in listesi filminin yönetmeni Steven Spielberg’dir. Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Ben Kingsley filmin ana karakterlerinden bir tanesidir. Bir nazi filmi olan Schindler’in Listesi izlenmeye değer bir filmdir.

7) Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Yüzüklerin efendisi serisi de Dünya’nın en iyi filmleri arasında kabul edilmektedir. Peter Jackson’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu film 2003 yılında gösterime girmiştir. 8.9 IMDb puanına sahip olan bu filmin senaristi ide Fran Waslh ve Tolkien’dir. Filmin yönetmenliğinde ise Elijah Wood’dur.

8) Interstellar

Son yıllarda çıkmış olan en iyi bilim kurgu filmlerinden olan Intersttellar filmi 2014 yılında gösterime girmiştir. Interstellar filmi 8.6 IMDb puanına sahiptir. En iyi bilim kurgu filmlerinden olarak kabul edilen bu film muhteşem bir senaryoya sahiptir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise ünlü yönetmen Christopher Nolan oturmaktadır. Uzay temalı olan bir filmdir.

9) Avengers: Infinity War

2018 yapımlı film olan Avengers senaryosu gereği çok keyifli bir filmdir. Filmin başrol koltuğunda Robert Downey JR yer almaktadır. Filmin üç tane yönetmeni bulunmaktadır. Joss Whedon, Joe Russo ve Anthony Russo’dur. 2018 yılında çıkmış olan en iyi filmlerden bir tanesidir. IMDb puanı da 8.7 olarak belirlenmiş bir filmdir.

10) Ice Age

En güzel animasyon filmlerinden olan Ice Age’de izlenmeye değer olan bir filmdir. 2002 yılında gösterime girmiş Ice Age filmi 7.5 IMDb puanına sahiptir. Buzul çağını anlatan ve komedi türünde çekilmiş en iyi animasyon filmlerinden bir tanesidir. Filmin yönetmenliğinde ise Chris Wedge yer almaktadır.

11) Truman Show

1998 yılında gösterime giren Truman Show 8.1 IMDb puanına sahiptir. Hem komedi hem de dram alanında çekilmiş olan dünyanın en iyi filmlerinden olarak kabul edilmektedir. Ed Harris’in muhteşem oyunculuğu ile izleyiciyi etkilemeyi başaran Truman Show filminin yönetmenliğinde ise Peter Weir oturmaktadır. Hayatının bir yalan olduğunun farkına var Truman’ın maceralarını anlatır.

12) The Hangover

2009 yılında gösterime girmiş olan The Hangover filmi de izlenmeye değer olan bir filmdir. 7.7 uluslararası IMDb puanına sahiptir. The Hangover komedi türünde ki bir filmdir. Filmin yönetmenliğinde ise Todd Philips yer almaktadır. Las Vegas’a giden ve burada yer alan bekarlığa veda partisine katılan kafadarların komik maceralarını anlatır.

13) Titanic

Buz dağına çarpan titanik gemisinin hikayesini anlatan bu film dünyaca ünlü bir filmdir. Titanik filmi 1997 yılında gösterime giriştir. 7.7 IMDb puanına sahiptir. Leonardo DiCaprio gibi usta oyuncuların yer aldığı Titanic filmi dram ve romantik film türünde çekilmiş olan en iyi filmlerden bir tanesidir.

14) V For Vandetta

Dünyanın en iyi filmlerinden olarak kabul edilen V For Vandetta filmi 2005 yılında sinemada gösterime girmiştir. IMDb puanı 8.2 olarak belirlenmiştir. Düşünce özgürlüğüne atıfta yapmak için çekilmiş olan en iyi filmlerden bir tanesidir. Aksiyon ve dram türünde çekilen V For Vandetta filminin başrolünde Hugo Weaving oturmaktadır.

15) 300 Sparta

Aksiyon ve fantastik film türünde çekilmiş olan bir filmdir. Pers ordusunu 300 askeri ile durdurmayı başaran bir Yunan ordusunu anlatan bir filmdir. Filmin yönetmenliğinde Zack Snyder oturmaktadır. 7.7 IMDb puanına sahip olan 300 Spartans 2006 yılında gösterime girmiş ve gösterime girdiği yıldan beridir en iyi filmlerden biri olarak kabul edilmektedir.

16) The Departed

The Departed filmi 2006 yılında vizyona girmiştir. Dünyanın en iyi mafya filmleri arasında yer alan The Departed filmi 8.5 IMDb puanına sahiptir. Suç dram ve gerilim alanlarında çekilmiş olan en iyi filmlerden bir tanesidir. Matt Damon ve Jack Nicholson’un oyunculuk kadrosunda yer aldığı The Departed filmi izlenmeye değer bir filmdir.

17) Troy

Brad Pitt ve Eric Bana gibi usta oyuncuların yer aldığı 2004 yılında gösterime girmiştir. Troy filmi 7.2 IMDb puanına sahiptir. Savaş Dram ve Tarihi filmler kategorisinde çekilmiş bir filmdir. Muhteşem bir senaryoya sahip olan Troy filmi Truva prensinin sparta prensi ile olan imkansız aşkını anlatmaktadır.

18) Harry Potter

2001 yılında ilk kez gösterime giren Harry Potter filmi 8.1 IMDb puanına sahiptir. Harry Potter filmi fantastik alanında çekilmiş dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesidir. Filmde bol bol büyü ve cadılar yer almaktadır. Filmin daha sonra ise beğenildiğinden ötürü devam serileri de çekilmiştir. Chris Columbus filmin yönetmenidir.

19) Hızlı ve Öfkeli

Hızlı ve öfkeli serisinin en beğenilen serisi 2012 yılında çekilmiştir. 8.0 IMDb puanına sahip olan Hızlı ve Öfkeli filmi sinema sektörünün en aksiyonlu filmleri arasındadır. Bol bol dövüş ve suç içeren bu filmin yönetmenliğinde Justin Lin oturmaktadır. Bu filmde vefat etmiş olan Paul Walker’da yer almaktadır. En iyi aksiyon filmlerinden bir tanesidir.

20 Downfall

2004 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Downfall filmi ikinci dünya savaşını konu edinen muhteşem bir filmdir. Hitler’i canlandıran başrol oyuncusu Bruno Ganz ve diğer oyuncuların film kadrosunda yer aldığı Downfall filmi 8.2 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmenliğinde Oliver Hirschbiegel oturmaktadır.

21) Sherlock Holmes

Dünyanın en iyi dedektif filmlerden olan Sherlock Holmes filmi 2009 yılında gösterime girmiştir. Dedektiflik romanlarından uyarlanarak çekilmiş olan Sherlock Holmes filmi Robert Downey’in başrolünde yer aldığı bir filmdir. Filmin yönetmenliğinde ise Guy Ritchie oturmaktadır. Macera ve suç film türünde çekilen Sherlock Holmes filmi 7.6 IMdb puanı bulunan filmlerden bir tanesidir.

22) Scarface

Ünlü oyuncu Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı Scarface flimi 1983 yılında gösterime girmiştir. Scarface filmi 8.3 IMDb puanına sahiptir. Suç ve dram film kategorilerinde çekilen Scarface filminin başrolünde ise Brian De Palma yer almaktadır. Filmin başrol koltuğunda ise Steven Bauer, Michelle Pfeiffer ve Robert Loggia gibi usta oyuncular yer almaktadır.

23) SAW

Dünyanın en iyi gerilim filmlerinden olan SAW filmi ülkemizde testere filmi olarak bilinmektedir. James Wan SAW filminin yönetmenlik koltuğunda oturmaktadır. Korku ve gizem türünde çekilen filmlerden olan SAW filmi bol işkenceli ve rahatsız edici görsellere sahip bir filmdir. Bu filmin tam 9 seri devam filmi çekilmiştir.

24) Leon

1994 yapımlı bu film 8.6 IMDb puanına sahiptir. Leon filmi suç ve dram kategorisinde çekilmiştir. Leon adlı bir soğuk kanlı katilin bol aksiyonlu ve gerilimli hikayesini konu edinmektedir. Leon filmi izlenmesi gereken dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesidir. Filmin başrol oyuncu koltuğunda ise Gary Oldman ve Natalie Portman oturmaktadır.

25) Braveheart

Bravehearth filmi 1995 yılında gösterime girmiştir. 8.4 IMDb puanına sahip olan Bravehearth filmi biyografi ve dram alanında çekilmiş bir filmdir. İskoçya milletinin bağımsızlığını konu edinen bir filmdir. Mutlaka izlemesi gereken Braveheart filmi Sophie Marceau ve Patrick McGoohan oturmaktadır. Braveheart filmini yönetmenlik koltuğunda ise Mel Gibson oturmaktadır.

26) Fight Club

Fight Club filmi gelmiş geçmiş en iyi dövüş filmleri arasında gösterilmektedir. 8.8 IMDb puanı ile oldukça yüksek bir IMDb puanına sahip olan Fight Club filmi ülkemizde dövüş kulübü filmi olarak bilinmektedir. Fight Club’ın yönetmenliğinde ise David Fincher oturmaktadır. Bu filmin başrolünde ise ünlü aktör Brad Pitt yer almaktadır.

27) 3 İdiots

Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden olan 3 idiots filmi de 3 aptal filmi olarak bilinmektedir. Dram ve komedi filmlerinden olan 3 idiots filmi 2009 yılında gösterime girmiştir. 8.4 IMDb puanına sahip olan 3 idiots filmi Madhavan ve Mona Singh adlı oyuncuların başrolünde olduğu bir Hint filmidir. En iyi Hint filmlerinden biri olarak kabul edilir.

28) Yeşil Yol

Yeşil Yol filmi de 1999 yılında çıkmış bir hapishane filmidir. 8.5 IMDb puanı olan Yeşil Yol filmi dram fantastik ve suç türünde ki bir filmdir. Yeşil Yol filminin yönetmenliğinde ise Frank Darabont filmidir. Michael Clarke Duncan ve David Morse’nin başrolünde yer aldığı bir filmdir.

29) Piyanist

Piyanist filmi 2002 yılında yapılmış olan bir filmdir. İkinci dünya savaşı temalı olan Piyanist filmi savaşın içinde sanatını devam ettirmeye çalışan bir piyanisti konu edinir. Biyografi ve dram alanında çekilmiş bir filmdir. Piyanist filmi 8.5 IMDb puanına sahiptir. Roman Polanski’nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmdir.

30) Inception

2010 yılında gösterime giren Inception filmi 8.8 IMdb puanına sahiptir. Rüya içinde rüya yaşatan bir filmdir. Suç ve dram film türünde çekilmiş olan bir filmdir. Yönetmenlik koltuğunda yine ünlü yönetmen Christopher Nolan oturmaktadır. Mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir. Leonardo Di Caprio filmlerinden bir tanesidir.

31) Ford v Ferrari

Son yıllarda ortaya çıkan bir filmdir. 2019 yılında gösterime giren Ford v Ferrari filmi 8.3 IMDb puanı bulunmaktadır. Filmin yönetmenlik koltuğunda James Mangol’dur. Aynı zamanda filmin başrol oyuncuları ise Matt Damon ve Christian Bale gibi oyunculardır. Fizik kanunlarının tekrardan yazması gereken bir ekibin yaşadığı zorlukları konu edinen bir araba temalı filmdir.

32) Knives Out

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Knives Out filmi 7.9 IMDb puanı bulunur. Knives Out filmi komedi ve suç dram türünde çekilmiştir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Rian Johnson yer almaktadır. Oldukça sürükleyici bir senaryosu olan Knives Out filmi izlenmesi gereken filmlerdendir.

33) Avengers: Endgame

2019 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Avengers film serisinin devamı niteliğindedir. Avengers endgame filmi en beğenilen avengers serisi olmuştur. 8.4 IMDb puanı olan Avengers filmi aksiyon ve macera alanında çekilmiş bir filmdir. Filmin yönetmenlik koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo yer almaktadır.

34) Dangal

Hint filmlerinden olan Dangal filmi Aamir Khan filmlerinden bir tanesidir. Dangal filmi 2016 yılında gösterime girmiştir. 8.4 IMDb puanı olan bir filmdir. Tüm hayali sadece bir olimpiyatlarda madalya kazanmak olan kızı anlatmaktadır. Film en iyi Hint filmleri arasında gösterilmektedir. Sakshi Tanwar ve Fatima Sana Shaikh filmin diğer başrol oyuncularındandır.

35) Rocky

En iyi boksör filmleri arasında yer alan Rocky filmi 1976 yılında ortaya çıkmıştır. Rocky filmi 8.1 IMDb puanı bulunmaktadır. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden olan Rocky filmi oldukça güzel bir senaryosu olan filmdir. Rocky filmi çıktığı senesinde en iyi filmlerden bir tanesi olmuştur. En iyi ABD yapımlı filmlerden bir tanesidir.

36) The Platform

Son yıllarda gösterime girmiş en güzel bilim kurgu filmlerinden bir tanesidir. Korku ve bilim kurgu alanında çekilmiş olan The Platform filmi 7.1 IMDb puanı bulunmaktadır. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden olan The Platform filminin başrolünde ise ıvan Massague ve Zorion Eguileor yer almaktadır. Galder Gaztelu Urrutia ise yönetmenlik koltuğundadır.

37) Joker

Joker filmi de 2019 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Son yıllarda çıkmış olan en iyi filmlerden olan Joker filmi oldukça fazla kişi tarafından izlenmiştir. 8.5 IMDb puanına sahip olan Joker filmi suç dram ve gerilim alanında çekilmiş en iyi filmlerdendir. Filmin yönetmeni ise Todd Philips’dir.

38) Parazite

2019 yılında da Parazite filmi gösterime girmiştir. Parazite filmi Güney Kore yapımlı bir filmdir. Ayrıca bu film Oscar’a da aday gösterilerek ödül almış olan bir filmdir. Parazite filminin yönetmenliğinde ise Koreli yönetmen Bong Joon Ho oturmaktadır. Dram gerilim ve komedi alanında çekilmiş bir filmdir. 8.6 IMDb puanı bulunan bir filmdir.

39) Yeşil Kitap

2018 yılında beyaz perde de gösterime giren Yeşil Kitap filmi 8.2 IMDb puanı bulunmaktadır. Yeşil Kitap filminin türü ise biyografi ve komedidir. Filmin başrolünde ise Vigo Mortensen yer almaktadır. Siyah insanlar ve beyaz tenli insanların düşmanca tavırlarını anlatan bu film izlenmesi gereken bir filmdir.

40) Sings

Aşk filmlerinden olan Sings filmi 8.1 IMDb puanı bulunmaktadır. Romantik film türünde çekilmiş olan filmlerden bir tanesidir. Aşk hayatını arayan bir film olan Sings filminin yönetmenlik koltuğunda Patrick Hughes yer almaktadır. Etkileyici bir konusu olan Sings filmi izleyenler tarafından tavsiye edilen ve önerilen bir film olmuştur. Sins filmi romantik ve kısa filmlerden bir tanesidir.

41) Vincent

1982 yapımlı olan Vincent filmi biyografi türünde çekilmiştir. Gayet iyi bir ailede yetişmiş bir Vincent Malloy adlı karakterin hayatını anlatmaktadır. Siyah beyaz türünde çekilmiş olmasına karşın günümüzde izlenebilecek en iyi filmler arasındadır. Vincent çok sürükleyici ve güzel bir filmdir. 8.3 IMdb puanı bulunur.

42) Room 8

Son yıllarda gösterime girmiş ve Oscar ödülü kazanmış olan filmlerin sayısı nadirdir. Bu filmlerden olan Room 8 filmi 7.9 IMDb puanına sahip bir filmdir. Room 8 filminin yönetmenliğinde ise James W Griffiths yer almaktadır. Tom Cullen ve Michael Gould filminin oyuncu kadrosunda bulunmaktadır. Fantastik ve dram türünde çekilmiş filmlerden biridir.

43) Curfew

Seri katil filmlerini izlemeyi seviyor musunuz? O zaman bu film tam da size göre. Seri katilin cinayetlerinden dolayı genç kadın vefat etmiştir. Geride ise bir kızı ve de kocası kalmıştır. Kocası ve kızının hayat hikayesini anlatan dram yüklü bir film olan Curfew filminin Shawn Christensen yönetmenliğini yapmaktadır. 7.8 IMdb puanı bulunmaktadır.

44) Identity

2016 yapımlı olan Identity filmi 7.8 IMDb puanı bulunmaktadır. Farklı insanların farklı kimliklere bürünmesini konu edinen bir film olan Identity filmi 2016 yılında çekilmiş en iyi filmlerden biri olarak gösterilmiştir. Kısa film türünde çekilmiş olan mutlaka izlenmesi gereken ödüllü filmlerden bir tanesidir.

45) Spider

2007 yapımlı bir film olan Spider filminin yönetmeni ve senaristi de Nash Ederton’dur. Nash Edgerton’un 7.7 IMDb puanı bulunmaktadır. Aksiyon dram ve kısa film türünde çekilen bu film oldukça başarılı bir senaryoya sahiptir. Bir aşk hikayesini anlatan Spider filmi izlemeniz gereken bir filmdir. Filmin başrol oyuncu koltuğunda ise Mirrah Faulkes oturmaktadır.

46) Stutterer

2015 yılında ortaya çıkan bir film olan Stutterer filmi kekeme olan bir genç adamın hayat mücadelesini anlatmaktadır. Stutterer filminin uluslararası puanı ise 7.7 olarak belirlenmiştir. Dram alanında çekilmiş dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kekemeliğini saklayan bu adamın yaşadığı zorlukları konu edinen bir filmdir.

47) Cashback

Cashback filmi İngiliz yapımlı olan bir filmdir. 2004 yılında çekilmiş olan bu film 7.7 IMDb puanı bulunmaktadır. En iyi filmler arasıdna yer alan Cashback filmi bol maceralı bir filmdir. Hayal gücünü zorlayan bir kızın hikayesini anlatan bu filmin yönetmeni ise Sean Ellis’dir. Kısa film türünde çekilmiş bir filmdir.

48) Inside

Inside filmi de 2002 yılında gösterime girmiştir. IMDb puanı 7.6 olan filmlerden olan Inside filmi oldukça güzel bir senaryoya sahiptir. İzleyiciyi ekrana kilitleyen ve sürükleyici bir konusu olan Inside filmi Trevor Snads yönetmenliğini yapmaktadır. Filmin oyuncularından birisi de Jeremy Sisto ve Reedy Gibbs’dir.

49) God Of Love

Eğer fantastik ve komedi türünde film izlemeyi seviyorsanız sizler de god of love filmini izleyebilirsiniz. Filmin yönetmenliğinde Luke Matheny yer almaktadır. 2010 yapımlı bir film olan God Of love filmi 7.6 IMDb puanına sahiptir. Filmin başrolünde Marian Brock ve Christopher Hirst yer almaktadır. Siyah beyaz olarak çekilen filmlerden olarak bilinir.

50) Six Shooter

2004 yapımlı olan Six Shooter filmi 7.5 IMDb puanına sahiptir. Six Shooter filmi karısını öldürenler için üzerine intikam yemini etmiş olan bir genç adamın hikayesini anlatmaktadır. Aynı zamanda bu film akademi ödülüne de layık görülmüştür. Six Shoer filmi komedi dram ve kısa film türünde çekilmiştir. Oyuncu kadrosunda ise Brendan Gleeson ve David Wilmot yer almaktadır.