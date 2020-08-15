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15.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

En sevilen Bond: Sean Connery

Sinema tarihinin en meşhur ve en uzun soluklu karakterlerinden James Bond için yapılan bir anketin sonucunda, Bond’u canlandıran oyuncular arasından en çok sevilen isim Sean Connery oldu.

En sevilen Bond: Sean Connery

Bu rolü beyazperdede ilk kez canlandıran aktör unvanını da taşıyan Connery, toplam yedi Bond filminde 007 olarak boy göstermişti. İngiliz Radio Times dergisi’nin düzenlediği ankette ikinci ise Timothy Dalton oldu. En Sevilen üçüncü Bond olarak ise Pierce Brosnan seçilirken hâlihazırda karaktere hayat veren Daniel Craig ilk üçe giremedi.

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