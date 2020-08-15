En sevilen Bond: Sean Connery

Bu rolü beyazperdede ilk kez canlandıran aktör unvanını da taşıyan Connery, toplam yedi Bond filminde 007 olarak boy göstermişti. İngiliz Radio Times dergisi’nin düzenlediği ankette ikinci ise Timothy Dalton oldu. En Sevilen üçüncü Bond olarak ise Pierce Brosnan seçilirken hâlihazırda karaktere hayat veren Daniel Craig ilk üçe giremedi.