En uzun gün müzikli geçti

Özgün yorumuyla çok beğenilen blues sanatçısı Evrencan Gündüz ile Türkçe sözlü caz müziğin beğenilen ismi Elif Çağlar, Red Bull Türkiye Instagram hesabından gerçekleştirilen Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) ile yayında sevenleri ile buluştu. “La La La”, “Yeni Bir Şarkı” isimli parçalarına ek olarak klasikler arasında yer alan “Billie Jean”, “Just the two of us”, “Feel like making love” isimli şarkıları da seslendiren ikili, yaklaşık 1 saat boyunca keyifli bir performansa imza attı.

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinden benzersiz bir konser deneyimi sunan programda ikili Muğla’nın Kargıcak Koyu’nda muhteşem bir günbatımını arkasına alarak akustik bir performans gerçekleştirdi. Elif Çağlar, şarkıları seslendirdikten sonra “Kargıcak’ta bu eşsiz manzarada sizler için şarkı söylediğim için çok mutluyum. Eminim yerlerinizden bizleri alkışlıyorsunuzdur, ama ben burada kendi kendimizi alkışlayacağım sizler yerine” sözlerini kullandı. Evrencan Gündüz ise, “Güneşin batışını müzikle kutlamak çok büyük bir ayrıcalık. Bu deneyime eşlik ettiğiniz için öncelikle sizlere, sonra bu buluşmayı sağladığı için Red Bull’a çok teşekkürler. Umarım herkes bizim kadar keyif almıştır” dedi.