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25.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Erbulak, Norveç ‘cinayetleri’ne devam ediyor

Ayşe Erbulak, “Cinayet A.Ş.” adını verdiği yedinci romanını okurla buluşturdu. Erbulak’ın Norveç bağlantılı cinayetleri konu edindiği kitabı Eksik Parça Yayınları tarafından yayımlandı.

Erbulak, Norveç ‘cinayetleri’ne devam ediyor

Oyuncu, gazeteci, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak, polisiye roman serisine yeni bir halka ekledi.

Daha önce “Çok Şekerli Ölüm” (2012), “Limoni Ölüm” (2012), Ödüllü Ölüm” (2013), “9 Oda Cinayetleri” (2014), “Anne Bak Kim Geldi” (2016) ve “Cinayet Sınıfı Başkanı” (2017) kitaplarını yayımlayan Erbulak’ın 7’nci polisiye romanı “Cinayet A.Ş.”, “Siz hiç birini öldürmek istediniz mi?” alt başlığıyla raflardaki yerini aldı.

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