Erdal Öz ödülü Jale Parla’nın

Başkanlığını Oğuz Demiralp’in üstlendiği, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş ve Faruk Duman’dan oluşan Seçici Kurul,Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün 13’üncüsünün Jale Parla’ya verilmesini kararlaştırdı. Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu 27 Eylül 2020 günü toplanarak, bu yılın ödülünü akademisyen, eleştirmen Jale Parla’ya verme kararı almıştır. Seçici Kurul, Jale Parla’ya bu ödülü Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla, eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması nedeniyle vermiştir.“

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15 bin TL’den oluşuyor. Pandemi nedeniyle bu yıl ödül tereni yapılmayacak. Ödül, Parla’ya yayınevi tarafından ulaştırılacak.