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15.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Erdem’in yeni filmine çevrimiçi prömiyer

Türkiye sinemasının yaratıcı yönetmenlerinden Reha Erdem’in yeni filmi “Seni Buldum Ya!” 13 Mart’ta ilk kez MUBI’de izleyiciyle buluşacak.

Erdem’in yeni filmine çevrimiçi prömiyer

Reha Erdem’in yazdığı ve 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği komedi, karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alıyor. Film, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u bir araya getiriyor.

 

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