Erken dönem rock konseri afişleri açık artırmada

İngiltere merkezli Stephenson’s Müzayede Evi, önümüzdeki günlerde çevrimiçi poster satışı yapan Postercade’in sahibi Perry Pfeffer’in kişisel koleksiyonundaki rock konseri posterlerini online bir açık artırmaya sunuyor. Artdaily’de yer alan habere göre 2020 yılının şubat ayında vefat eden Pfeffer’in 339 parçalık koleksiyonunda 1960’lar ve 1970’lerin posterleri ağırlıkta. Aralarında Bob Dylan, Randy Tuten ve The Doors’un da yer aldığı San Francisco müzik sahnesinin ana grupları ve solo sanatçıları için hazırlanan posterlerin çok sayıda ilk baskıları bulunuyor. Müzayede evi yetkilileri tarafından Bob Dylan’ın 1963 senesinde University Regent Theatre’daki Irk Eşitliği Kongresi için yapılan afişinin 3 bin ile 5 bin dolar arasında, The Doors’un 1967 yılına ait afişi ise 3 bin 500 ile 4 bin 500 dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Müzayede evinin sahibi Cindy Stephenson, “Perry Pfeffer, konser posterlerinin öncü bir koleksiyoncusuydu. İlk posterlerini 1972 yılının yılbaşı gününde etkinlik organizatörü Bill Graham’ın San Francisco’daki dükkanından satın almıştı. Graham’ın mağazasında sergilenen posterlerin onun için göz açıcı olduğunu söylemişti. Konser afiş dünyasına daldığında, buna olan tutkusunu hiç kaybetmedi” dedi. “The Perry Pfeffer Estate Collection of Rock Concert Posters”, 14 Ağustos’ta müzayede evinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.