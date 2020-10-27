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27.10.2020 - 12:06 |

Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz aynı şarkıda

Başarılı sanatçı Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdikleri ‘’Aşk Ne Güzel Şey’’ isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor.

Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz aynı şarkıda

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan’a ait olan şarkının mix’i Sarp Özdemiroğlu, mastering’i Çağlar Türkmen imzası taşıyor.

Erkin Arslan’ın sevilen sanatçılar Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdiği ve klibinde de bir arada olduları yepyeni teklisi ‘’Aşk Ne Güzel Şey’’ Jinglehouse etiketiyle 6 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak!

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