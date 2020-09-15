Erkin Arslan'dan "Bilinmez" bir yolculuk

Dizi, film ve reklam müziklerindeki iddiasını kendi solo kariyerine de yansıtan başarılı sanatçı, ortaya koyduğu bu çalışma ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan’a ait olan şarkının mix’i Sarp Özdemiroğlu, mastering’i Çağlar Türkmen imzası taşıyor. Yaylılarda İstanbul Strings’in dokunuşlarıyla olağanüstü bir hal alan şarkının vokallerinde ise sanatçıya Ceynur eşlik ediyor.

Şarkıyı Çeşme’den İstanbul’a döndüğü bir vakitte yazan Erkin Arslan, şarkısında yeni biriyle tanışmanın bilinmezliğini anlatıyor. Bu yolculuğu dinleyiciyle bütünleştiren sanatçı, hikayesinde sevenlerini heyecanlı bir sorguya sürüklüyor.

Erkin Arslan’ın yepyeni teklisi ‘’Bilinmez’’ Jinglehouse etiketiyle 11 Eylül itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı!

Diğer taraftan başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde, Göbeklitepe için yazdığı Mesopotamia adlı şarkısıyla büyük yankı uyandıran Erkin Arslan, Rompo Happa adlı şarkısıyla da Karakomik Filmler 2’ye damgasını vurdu. Deli filminin müziklerine imzasını atan Erkin Arslan, Cem Yılmaz ve Özkan Uğur gibi usta sanatçılarla aynı klipte oynadı.