Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, toplam 338 başvuru içerisinden 24 film ön elemeyi geçerek finale kaldı. Finale 19 yerli, İran'dan 4 ve Kırgızistan'dan bir olmak üzere 24 eser mücadele edecek.

Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde öncelikle dezavantajlı gruplara ulaşılacak.

Festival, Gezen Sinema Tırı ile Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, güvenlik görevlileri ve çocuklarla buluşturularak finalist filmlerin gösterimleri yapılacak.

Festival, 5 gün boyunca düzenlenecek olan etkinlikler sonrası salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralları baz alınarak düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek festivalde ayrıca Jüri Özel Ödülü de takdim edilecek.