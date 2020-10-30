30.10.2020 - 13:08 |
Esma Eser yeni teklisini yayımladı
Uzun süredir müziğini kimseyle paylaşmadan dünyasına devam eden, daha sonra Akustikhane'nin düzenlediği yarışmada seslendirdiği "Bilmiyorum" ve "Meşgulüm" isimli, sözü ve müziği kendisine ait olan iki şarkı ile dikkatleri çeken Esma Eser, yeni teklisi "Neden O Şarkı? Neden?" ile müzikseverlerle buluşuyor.
Günlük hayatından sıyrılıp müziğe sığınarak, yaşadıklarını, hislerini ve fikirlerini anlatan besteleri ile dinleyicilerde farklı bir pencere açan Esma Eser, gitar ve piyano performanslarındaki başarısını vokal performansı ile bütünleştirerek ortaya çok etkileyici şarkılar çıkmasını sağlıyor.
Bir süre önce Haluk Polat ile We Play üzerinden ilk teklisi olan Kıymık’ı yayınlayan müzisyen, son teklisi “Neden O Son Şarkı, Neden?” geçtiğimiz günlerde yayınladı.