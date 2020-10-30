MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Esma Eser yeni teklisini yayımladı
ABONE OL
30.10.2020 - 13:08 |

Esma Eser yeni teklisini yayımladı

Uzun süredir müziğini kimseyle paylaşmadan dünyasına devam eden, daha sonra Akustikhane'nin düzenlediği yarışmada seslendirdiği "Bilmiyorum" ve "Meşgulüm" isimli, sözü ve müziği kendisine ait olan iki şarkı ile dikkatleri çeken Esma Eser, yeni teklisi "Neden O Şarkı? Neden?" ile müzikseverlerle buluşuyor.

Esma Eser yeni teklisini yayımladı

Günlük hayatından sıyrılıp müziğe sığınarak, yaşadıklarını, hislerini ve fikirlerini anlatan besteleri ile dinleyicilerde farklı bir pencere açan Esma Eser, gitar ve piyano performanslarındaki başarısını vokal performansı ile bütünleştirerek ortaya çok etkileyici şarkılar çıkmasını sağlıyor.

Bir süre önce Haluk Polat ile We Play üzerinden ilk teklisi olan Kıymık’ı yayınlayan müzisyen, son teklisi “Neden O Son Şarkı, Neden?” geçtiğimiz günlerde yayınladı.

 

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Dünyada sadece 3 ülkede var! TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi

Dünyada sadece 3 ülkede var! TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi

Sıradaki Haber