Esma Eser yeni teklisini yayımladı

Günlük hayatından sıyrılıp müziğe sığınarak, yaşadıklarını, hislerini ve fikirlerini anlatan besteleri ile dinleyicilerde farklı bir pencere açan Esma Eser, gitar ve piyano performanslarındaki başarısını vokal performansı ile bütünleştirerek ortaya çok etkileyici şarkılar çıkmasını sağlıyor.

Bir süre önce Haluk Polat ile We Play üzerinden ilk teklisi olan Kıymık’ı yayınlayan müzisyen, son teklisi “Neden O Son Şarkı, Neden?” geçtiğimiz günlerde yayınladı.