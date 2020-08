Ethan ile Uma kızı Maya

“Gattaca”yı anımsıyor musunuz? Nefis filmdi. ‘90’ların ikinci yarısındaki güzel filmlerden biriydi diyelim ya da. “Gattaca”, Ethan Hawke ile Uma Thurman’ın bugün bu satırlarda bahsini edeceğimiz Maya’yla sonuçlanan izdivacının temelini oluşturuyor. Ethan Hawke, yakışıklı oyuncu, iyi filmlerin oyuncusu gibi 20 seneden uzun bir süredir gayet iyi bildiğimiz özelliklerinin yanında müzikle de yakından alakalı bir aktör. Chet Baker’ı canlandırdığı “Born to Be Blue” için yaptıkları ya da Youtube’da bulacağınız plaklar hakkında konuştuğu görüntüler birkaç ipucu olsun. Uma Thurman’ı “Pulp Fiction”da Urge Overkill’in şarkısına eşlik ederken, ya da dans ederken hatırlıyoruz.



Belki bir kısmımızın ilk Uma Thurman hatırası budur hatta, sonra “Kill Bill” vesaire gelir. Neyse efendim, sonuçta bir çift olarak da epey sevilen isimlerdi kendileri. Sonra ayrılık ve kendi yollarına gitme prosedürü işledi. Hawke ile Thurman’ın kızı Maya, ebeveynlerinden de aldığı genler ve güçle biraz modellik, biraz oyunculuk derken bu ay ilk albümünü çıkartıyor. Biraz oyunculuk dedik ama içimizden bir ses anında haksızlık mı ediyoruz diye dürttü. Sonuçta popüler dizi “Stranger Things”in üçüncü sezonunun en dikkat çekici karakteriydi Maya’nın canlandırdığı.



Gizemleri bir bir çözen dondurmacı kız hani. Tarantino’nun “Once Upon a Time in Hollywood “unda da göründü. Yakın gelecekte Francis Ford Coppola’nın torunu Gia Coppola’nın çektiği “Mainstream”de de izleyeceğiz. Yolu açık gibi görünüyor. Peki aynı şeyi müzisyen Maya Hawke için söyleyebilir miyiz? İyimser yaklaşırsak, evet kesinlikle söyleyebiliriz. Babasının şarkıya çektiği kliple bonus özellik kazanan “Coverage”, Maya’nın sesinin nelere nasıl uyacağını gösteren “To Love a Boy”, “By Myself” gibi şarkılar bu ay çıkacak albümü “Blush”a bir kulak vermek isteyebileceğimizin işaretleri oldu. Yumuşak bir ses, usulca söylenen şarkılar, biraz alternatif country, biraz Norah Jones vari kahve kokusunu da yanında getiren melodiler, biraz da tabii yaşının temaları. Muhteviyatı da böyle Maya Hawke şarkılarının. Bakalım neler olacak devamında.