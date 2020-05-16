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16.05.2020 - 07:00 |

‘Evde Bayram Konserleri’

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle İstanbul’dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettirecek.

‘Evde Bayram Konserleri’

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak ‘Evde Bayram Konserleri’nin programı şöyle:

19 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - ‘Marifetnağme’ Türk Müziği Konseri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu’nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)

20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Folk Rock Ezgileri (Kapadokya)

21 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble&Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)

22 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)

23 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

24 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)

25 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

26 Mayıs - Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)

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