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26.03.2020 - 12:23 |

Evde Kal Fest başladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısının ardından sanatçılardan da destek gelmeye devam ediyor. Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan Evde Kal Fest, #kendinehas konser serisinin ilk konseri Egemen Akkol ile başladı.

Kendine Has Online Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve herkesin evinden katılabileceği canlı konserler arasında 26 Mart Perşembe ve 29 Mart Pazar günü gerçekleşecek Ceylan Ertem konseri ile 27 Mart Cuma günü gerçekleşecek Fatma Turgut konseri de bulunuyor. Canlı konserlere ek olarak, yükselen sanatçıların da IGTV üzerinden yayınlayacağı kayıtları da müzikseverlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Canlı Yayınlar:

26 Mart Perşembe : Ceylan Ertem & Cenk Erdoğan

27 Mart Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

29 Mart Pazar: Ceylan Ertem

1 Nisan Çarşamba: Dolu Kadehi Ters Tut

3 Nisan Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

4 Nisan Cumartesi: Vera

 

IGTV Kayıtları:

23 Mart Pazartesi: Egemen Akkol

25 Mart Çarşamba: Melisa Karakurt

29 Mart Pazar: Şenceylik

30 Mart Pazartesi: TikTak

31 Mart Salı: In Hoodies

2 Nisan Perşembe: Güneş Özgeç

5 Nisan Pazar: Mert Demir

Evde Kal Fest başladı

Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür ettiÇanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
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