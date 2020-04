Evde kalan masalın sonunu değiştiriyor

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aracılığıyla COVID-19 salgını için bir girişimde bulundu. “Global Call Out To Creatives” (Yaratıcılara Küresel Çağrı) adlı bu çalışma, pandeminin yukarı yönlü grafiğini yavaşlatmak için başlatıldı. Bu çağrı doğrultusunda çeşitli sanatçılardan içerikler üretilmesi bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen bilgi ve mesajları içerecek olan işler daha fazla insanın bilinçlenmesi ve farkındalık yaratmak için kullanılacak.



Türkiye’den isimler

Birleşmiş Milletler’in açıklaması üzerinden yaratıcılıklarının gücünü gösteren reklamcı Erhan Çırak ve illüstratör Ethem Onur Bilgiç #Covid19danMasallar etiketiyle bir kampanya hazırladı. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada ortak bir çağrı halini alan “Evde Kal” mottosundan yola çıkan Çırak ve Bilgiç, masallar üzerinden bu çağrıyı yaymayı hedefliyor.

Hem sağlık çalışanları hem de yetkililer, insanların evde kalması için çağrılarda bulunsa da bazıları nedensiz bir şekilde bu isteği duymazdan geliyor. Haberlerde ve sosyal medyada ortaya çıkan birçok içerikte de sokakta olan insanlar, virüse yakalanmayacağını oldukça rahat tavırlarla anlatıyor. Yapılan çağrılar bu insanlar üzerinde gerçekdışı ve masalsı bir etki bırakıyor. Çırak ve Bilgiç, işte bu içgörüden yola çıkarak yetişkinleri uyarmak amacıyla masalları kullanmaya karar vermiş.



Daha iyi bir etki bırakmak için dışarı çıkan, gezen ve sosyal mesafe kuralına uymayan karakterlerin yer aldığı hikayeler seçildi. Rapunzel, Alice ve Kırmızı Başlıklı Kız masallarının yer aldığı kampanyada her hikâyenin sonu okura bırakılıyor. Virüse yakalanma ihtimalini en az seviyeye getirmek ve hikâyenin devamını sağlamak için “Dışarı çıkma” mesajı veriliyor.



Bu seferlik Alice tavşanı takip etmiyor, Kırmızı Başlıklı Kız büyükannesini ziyaret etmek için dışarı çıkmıyor ve Rapunzel saçlarını prense uzatmıyor ve böylece hikayenin mutlu sona ulaşacağı vurgulanıyor. İkili, #Covid19danMasallar etiketi ile hazırlamış oldukları görsellerin yanı sıra ilerleyen günlerde animasyon filmler ve radyo spotları da yaratacak.